Un barco de Salvamento Marítimo choca con un yate en Tarragona y lo hunde

Un barco de Salvamento Marítimo ha chocado contra un yate en el Port de Tarragona, lo que le ha causado una vía de agua y ha hecho que se hundiera parcialmente, con los cinco tripulantes en buen estado y habiendo salido de la embarcación por su propio pie.

La via d’aigua causada al iot “Eleonora” ha acabat enfonsant-lo parcialment. Els serveis portuaris treballen per restablir la situació. pic.twitter.com/huPAWI7Hdx

El Port de Tarragona ha explicado este viernes en un tuit que se han activado efectivos de la Policía Portuaria, de Salvamento Marítimo, de Bombers de la Generalitat, de Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil.

VIDEO | Imatges de dron del dispositiu i equips d’emergències desplegats per #PortTarragona per l’enfonsament del veler “Eleonora E” que estant amarrat a la Marina PortTarraco ha estat col·lidit per un vaixell de salvament que realitzava una maniobra de sortida. pic.twitter.com/oUMKvvZv1E