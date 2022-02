Una mujer convive durante meses con el cadáver de su madre: "Se oía reír y hablar"

Fuentes judiciales precisan que la mujer padecía una “alteración de la realidad”, por lo que fue trasladada al Álvaro Cunqueiro para su valoración en Psiquiatría

El inmueble donde se produjo el hallazgo del cuerpo de la mujer momificada.

Los fuertes y “agresivos” olores que salían del segundo piso del número 3 de la calle Caldas de Reis, en el barrio de Coia (Vigo), y la ausencia de una vecina desde hacía ya algún tiempo hizo saltar las alarmas a los vecinos de este inmuebles pero bajo ninguna circunstancia imaginaron una realidad tan lúgubre como la acaecida este pasado viernes. Agentes de la Policía Local encontraron el cuerpo prácticamente momificado de una anciana de 90 años, S. R., a la que su hija cuidaba y alimentaba pensando que seguía viva. Fuentes judiciales precisan que la mujer padecía una “alteración de la realidad”, por lo que fue trasladada al Álvaro Cunqueiro para su valoración en Psiquiatría. Su expediente ya fue derivado a los Juzgados de Familia para conocer si ya contaba con algún tipo de patología diagnosticada.

Causas naturales

Al frente del caso se hizo cargo el Juzgado de Instrucción 2 de Vigo. El fallecimiento de la anciana se debió a causas naturales y de la autopsia y varios recibos localizados en la viviendas se fija el fallecimiento a finales de noviembre, por lo que su hija convivió con el cadáver de su madre prácticamente tres meses. “Nosotros la escuchábamos hablar y reír, nos imaginábamos que lo hacía con su madre”, explica una vecina del inmueble, que como el resto de moradores, no salían de su asombro.

Como ambas mujeres residían solas, el juzgado se encuentra a la espera de que se persone algún familiar para hacerse cargo del cuerpo. Si no ocurriese, el caso será derivado a servicios sociales para que se hagan cargo del entierro.

Fuerte olor

Fue entorno a finales del año pasado cuando los vecinos empezaron a ser conscientes de que algo ocurría en el edificio. “Entrabas al portal y olía muy fuerte. Llegamos a celebrar una junta porque pensamos que podían ser las cañerías, tuberías, no sabíamos”, recuerda una de estas residentes.

Tanto S.R. como su hija llevaban más de dos décadas en esa vivienda, y aunque no se relacionaban especialmente con los vecinos sí eran conocidas en el inmueble. “La mujer fue llegar la pandemia y pienso que ya no volvió a salir de casa. Eso no nos chocaba. Nosotros la veíamos asomada a la ventana de su habitación, pero cierto es que hacía un tiempo que dejé de verla”, cuenta una vecina.

Vida normal

Aún fue la semana pasada cuando esta vecina observó a la hija limpiar el cuarto de su madre. “La vi por fuera limpiando los cristales del dormitorio tan normal, tan tranquila... Que ahora lo pienso y digo: madre mía”, amplía. Relata también que, a su modo de ver, la hija hacía una vida prácticamente normal. “La veías salir a la compra como siempre. Relacionar no se relacionaba mucho, ni venía a las juntas de vecinos ni nada. Alguna vez sí hemos tenido problemas con ella, pero por sucesos de la casa. No nos dejaba entrar en la vivienda, pero de eso a lo que pasó; no nos hemos recompuesto aún”, amplía.

Hechos

Todo ocurrió poco después de las 11.00 horas la mañana del viernes. Los agentes llamaron al timbre, a las 11.15 de la mañana, y la hija de la mujer entreabrió la puerta. De inmediato, un fuerte hedor turbó a los agentes, que con tan solo un empujón lograron acceder a la vivienda. Sobre la cama de la habitación principal yacía el cadáver momificado de S. R, rodeada de limones previsiblemente para camuflar el olor y al “cuidado” de su hija, que aseguró que llevaba unos cuantos meses dándole de comer.

La alimentaba

Concretamente, dijo que le proporcionaba el té que le gustaba pero que le debían haber sentado mal unas empanadillas, porque al dárselas le habían salido gusanos, que había guardado en un frasco, lo que hace entender los muchos meses que llevaba esa mujer fallecida.

Los servicios de emergencias atendieron a la hija, que fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro para su valoración en el área de Psiquiatría.

