Condenan a 35 años de prisión un profesor de repaso de Valencia por abusar de ocho menores

La Audiencia de Valencia ha condenado a 35 años de cárcel al profesor de repaso y dueño de una academia de un municipio de la comarca de l'Horta, València, por abusar sexualmente de ocho alumnas menores de edad durante las clases. Todas las niñas tenían entre 14 y 16 años y siempre actuaba del mismo modo: se situaba a sus espaldas y, con la excusa de explicarle a la menor alguna tarea o aclararle alguna duda, deslizaba la mano desde los hombros les cogía un pecho mientras tapaba la escena con su brazo a los ojos del resto del alumnado que estaba sentado en torno a la mesa. Los tocamientos podían ser en los pechos, en los genitales o en ambos, y se sucedieron a lo largo de tres años.

Sergio T. T., que ha sido absuelto de uno de los nueve delitos de abusos que se le imputaban y condenado por los otros ocho, tardó dos años en ser denunciado, porque las niñas estaban aterrorizadas y temían que nadie las creyera, sobre todo, porque entre ellas no se conocían y no hablaban. Fue dos años después de uno de los abusos cuando una de las chicas reunió el valor y dio el paso de denunciar.

A partir de ahí, se le sumaron otras ocho menores, todas las cuales ofrecían un mismo relato pese a no conocerse. El ahora condenado, durante el juicio, no solo negó los abusos atribuyéndolos a "malas interpretaciones" de las niñas y escudándose en excusas poco creíbles, sino que incluso llegó a decir, para sorpresa del tribunal, que en realidad él creía que le habían denunciado porque "eso era en marzo de 2018 y yo creo que se vieron influidas por las manifestaciones feministas del 8M. Pero esto es una hipótesis, ¿eh?".

Las menores dejaron muy claro en el juicio cómo se producían los abusos. Así, una de ellas declaraba ante el tribunal que "no era un día y por equivocación. Se repetía casi todos los días. Un roce no es coger un pecho y apretarlo. Ponía la mano y apretaba. Eso no es sin querer. Él era muy consciente de lo que hacía". También, por qué se demoró la denuncia: "Él era mi profesor. Yo, en la academia, estaba mejorando; estaba atada. Solo quería acabar la ESO y olvidarme. ¡Éramos una niñas! Teníamos 15 años y miedo a que lo negaran".

Sergio T. T. fue juzgado a partir del 9 de noviembre pasado, en varias sesiones, después de que la vista sufriera un día de retraso porque su letrado dijo estar indispuesto el primer día previsto para iniciar la vista oral. El pederasta también ha sido condenado a 5 años de libertad vigilada, que se cumplirán cuando acabe la pena de prisión, así como a una indemnización global a las chicas en 36.000 euros y a cumplir la orden de alejamiento de 500 metros sobre cada una de ellas durante el tiempo de prisión por cada delito más dos años, además de a pagar ocho partes de nueve de las costas (la noven parte no se le cobra porque ha sido absuelto de uno de los delitos).

La absolución en el noveno caso viene apoyada en que fue su madre quien acudió al juzgado en marzo de 2018, poco después de la primera denuncia, y pidió expresamente, según recoge ahora la sentencia, que "se dejasen sin efecto las medidas cautelares contra el profesor en relación con su hija", quien nunca quiso sumarse a la denuncia del resto de menores porque, en su caso, dijo había ocurrido una sola vez y de manera tan leve que no tenía claro que hubiese sido intencionado. A pesar de ellos, la Fiscalía incluyó el caso de esa menor, pero ahora el tribunal de la sección tercera de la Audiencia de València la deja fuera y condena a Sergio T. T. solo por los otros ocho casos.

