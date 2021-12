Tres muertos en un accidente de tráfico en Lleida con 20 vehículos implicados

Ya son tres las personas que han muerto en la madrugada de este viernes por un accidente la AP-2 en Castelldans (Lleida) en el que se han visto implicados más de 20 vehículos en una zona donde había mucha niebla.

Hay también un menor de edad herido crítico que ha sido trasladado al Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Entre la veintena de vehículos afectados, en los dos sentidos de la vía, hay al menos siete camiones, según informan Bombers de la Generalitat, que han recibido el aviso del choque en cadena a las 4.45 horas.

⚫ Tallada l'AP-2 a Castelldans en ambdós sentits de la marxa per diversos accidents múltiples



Desviaments per la sortida 8 (l'Albi) ➡ Lleida i per la sortida 5 (Soses) ➡ Barcelona pic.twitter.com/NpVVQzIi06