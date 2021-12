Dos chicas denuncian una agresión homófoba en la Rambla de Barcelona

1 Se lee en minutos Judit Bertrán



Este martes una pareja denunció públicamente en un hilo de Twitter una agresión homófoba en un local de la cadena Starbucks en la Rambla en Barcelona. En este, una de las jóvenes ha detallado cómo la insultaron a ella y a su pareja llamándolas "guarras" por haberse dado besos: "Les he dicho que por qué al resto de parejas de la cafetería que eran heterosexuales no les estaban diciendo lo mismo, que solo nos estábamos besando".

Nunca pensé que fuese a escribir esto aunque por desgracia fuese obvio que en algún momento iba a pasar.

🏳‍🌈Hilo de agresión homófoba en el Starbucks de la Rambla en Barcelona🏳‍🌈 — Festive Røbin!✒️❄☃️☕🗡 (@AwakeAtDawn_) 7 de diciembre de 2021

"Que estábamos en el siglo XXI. Los muy imbéciles han seguido contestándonos e insultándonos y por suerte, por muchísima suerte, las chicas que estaban sentadas a nuestro lado se han levantado y han empezado a defendernos con uñas y dientes", relataba la joven.

Entonces, uno de los hombres empezó a insultar a una de las chicas que las estaban defendiendo y, como respuesta, le lanzó un vaso de café frío en la cara. Después de un intercambio de insultos, uno de los agresores levantó la mano a una de las víctimas con la intención de darle un golpe, pero finalmente no lo hizo, según relata.

"Esto debería pasar siempre contra cualquier agresión"

"No sabéis lo muchísimo que ha significado para nosotras que esas chicas nos apoyasen hasta tal punto que pareciese que la agresión era contra ellas y no contra nosotras. Esto debería de pasar SIEMPRE contra cualquier agresión, formemos parte de ese colectivo o no", concluyó.

Así, en el hilo han alertado que "se están disparando los casos de LGTBIfobia por momentos" y, desde el Observatori contra l'Homofobia, ja han contactado con las dos víctimas y les han ofrecido ayuda psicológica y jurídica. También han trasladado los hechos al Ayuntamiento de Barcelona para que se activen los protocolos pertinentes.

‼️L’ @OCL_H condemnem aquesta agressió de l’ #LGTBIfòbia! Tot el suport a les víctimxs.



Activem protocol i comuniquem fets a @BCN_CiutatDrets. Restem a la vostra disposició. https://t.co/7nONioACPu — Observatori Contra l'Homofòbia (@OCL_H) 8 de diciembre de 2021

