Un hombre mata a un perro de nueve meses en Palau-sator

Los Mossos d'Esquadra investigan a un hombre de 58 años y vecino de Gualta que mató a un perro de un disparo de escopeta en Palau-sator (Baix Emporda, Girona). Se le investiga por delitos de daños y maltrato animal.

Según informa 'Diari de Girona', medio del grupo Prensa Ibérica, los hechos ocurrieron este pasado miércoles en una finca de manzanos situada junto a un restaurante-sidrería. Los Mossos de La Bisbal recibieron un aviso a través del 112 de un testigo que les informó que había visto a un hombre disparar con una escopeta a un cachorro que estaba en la finca. El animal, de nueve meses y llamado Llamp, era un Border Collie que se habría escapado de una finca cercana persiguiendo a una bicicleta y se habría metido en el campo de manzanos.

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, vieron restos de sangre en el aparcamiento del restaurante, pero no estaba el cuerpo del perro. Los agentes empezaron a buscar y finalmente localizaron el cadáver en una bolsa dentro de un contenedor.

El presunto agresor ha declarado a la policía que intentó echar al perro de la finca y que en un inicio realizó un disparo al aire pero al ver que el animal no se iba y que le quería atacar, disparó en defensa propia. Los agentes comprobaron que, pese al relato alusivo al presunto intento de ataque, el hombre no presentaba ninguna lesión.

Los Mossos han retirado al hombre tanto la escopeta como la licencia de uso de armas.

El restaurante-sidrería situado junto a la finca está siendo objeto de una campaña de denuncia en las redes sociales.

Aquest es en Llamp, assessinat per el propietari de la sidreria Mooma.

Als que diuen que l'assassi no te res a veure amb la sidreria, els hi deixo una foto perque vegin si es o no propietari. pic.twitter.com/VRsxxWalgj