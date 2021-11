Mueren tres personas intoxicadas por monóxido de carbono en Valencia

Tres personas han fallecido esta madrugada en el municipio valenciano de Catarroja por una intoxicación por monóxido de carbono en su propia vivienda, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. Según fuentes conocedoras del caso, los fallecidos eran un matrimonio y su hijo de 20 años.

Quien dio el aviso a las 2.26 horas de esta madrugada fue la hija mayor del matrimonio de unos 25 años que llegó a la vivienda y encontró los cuerpos de su única familia en España puesto que son de nacionalidad rumana.

Hasta el lugar se desplegaron una unidad de Policía Local de Catarroja y los Bomberos de Catarroja, un mando de Torrent y un oficial del Consorcio que han realizado las medidas de detección de gases correspondientes y han ventilado el piso. Al parecer el origen ha sido una mala combustión de la caldera.

La vivienda se encuentra localizada en la Plaza de la Región de esta localidad de l'Horta. Dos mascotas, un perro y un gato, que también vivían en la casa han muerto.

@BombersValencia han actuat a 1 habitatge a Catarroja on una possible intoxicació per monòxid de carboni ha causat la mort de 3 persones. Els bombers amb equips de detecció de gasos han realitzat els mesuraments corresponents i han ventilat la casa. 2 mascotes també han mort pic.twitter.com/UsOYDTEsqY