La madre del presunto asesino de Marta Calvo se niega a declarar

Pilar J., la madre del presunto asesino de Marta Calvo, ha acudido a las 9,30 horas al juzgado de Palma de Mallorca, pero se ha acogido a su derecho de no declarar.

La acusación particular que ejerce Pilar Jové y Vicente Escribano en nombre de la madre Marta Calvo ha valorado la negativa de la madre diciendo que "la ley la ampara en su derecho a no declarar contra su hijo pero su silencio a las preguntas quizás sea porque dispone de alguna información en contra de los intereses de su hijo".

En el mismo sentido, se ha pronunciado el letrado Juan Carlos Navarro, que ejerce la acusación particular en nombre de las otras dos víctimas mortales y de siete de las ocho supervivientes.

Así, Navarro, ha afirmado que "si estuviese convencida de que su hijo es inocente, lucharía con uñas y dientes por demostarlo y, dese luego, no guardaría silencio como ha hecho hoy. El que calla otorga", en referencia a que si no tuviese información relevante contra su hijo no habría tenido ningún impedimento en responder a las preguntas de las acusaciones.

La madre del presunto asesino de Marta Calvo ha salido del Juzgado de lo Penal situado en la calle Vía Alemania de Palma de Mallorca aproximadamente a las 11:00 horas de hoy y se ha negado a responder a las preguntas de este diario. Pilar J. ha traspasado la puerta del juzgado con el teléfono simulando atender una llamada para evitar a los periodistas mientras se dirigía hacia un taxi.

