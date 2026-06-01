¿Eres de los que no se pierde ni un café (concretamente ni un “café para cinco)? Demuéstralo y vente a la Fórmula 1
Si has visto todos los capítulos de Café para Cinco, este concurso es para ti. Ya sabes, cinco personajes, un Work Café, mil situaciones con las que te sentirás demasiado identificado… y ocho capítulos llenos de momentazos junto al ninja de la publicidad… sí, Arturo Valls. Por eso, si has visto Café para Cinco, sabes que aquí se aprende, se conecta… y también se viene a jugar fuerte.
Ahora es tu turno: pon a prueba tu memoria (y tu ojo de fan) y responde correctamente a las preguntas sobre los ocho episodios de la miniserie. ¿El premio? Nada más y nada menos que 1 entrada doble para la Fórmula 1. ¿No te acuerdas de todo lo que sucede en los episodios? No pasa nada: puedes volver a ver los capítulos antes de lanzarte. Porque aquí no gana el más rápido… gana el que más se haya enganchado a Café para Cinco y el que más haya disfrutado.
https://www.elperiodico.com/ideas/Santander-cafe-para-cinco/index.html
💡 Tip importante: presta atención a los detalles, que, entre risas, líos y giros inesperados, hay pistas por todas partes. Así que ya sabes: repasa, responde… y cruza los dedos.
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