ALDI impulsa el consumo de frescos en España con precios un 15% más bajos que la media del sector

La compra de productos frescos gana cada vez más peso en el día a día de los hogares españoles. Su presencia en la cesta aumenta y la forma de consumirlos evoluciona hacia decisiones más conscientes: los consumidores buscan optimizar su presupuesto y priorizan el precio y la calidad en sus decisiones de compra, según recoge el Observatorio de Productos Frescos de ALDI 2026. Además, estos productos se consolidan como una pieza clave en la alimentación diaria, asociados a una dieta equilibrada y saludable.

En este contexto, contar con una oferta amplia, accesible y competitiva en precio se vuelve imprescindible. ALDI responde a esta demanda con un surtido de cerca de 500 productos frescos, que facilita realizar una compra completa en un solo establecimiento y que presentan un precio medio hasta un 15% más bajo que la media del sector. Este enfoque se refleja también en la cesta de sus clientes: 86 de cada 100 tickets incluyen al menos un producto fresco, lo que muestra el peso creciente de esta categoría.

Según el Observatorio de Productos Frescos de ALDI 2026, los hogares destinan de media 2.223 euros al año a este tipo de productos. Además, más de la mitad (53%) ha modificado sus hábitos de compra en los últimos años, realizando compras más frecuentes y planificadas. En este escenario, la relación calidad-precio se consolida como el principal criterio de compra para el 54,8% de los consumidores, una tendencia a la que ALDI da respuesta con precios en frescos hasta un 15% más bajos que la media del sector.

Los productos frescos continúan ganando peso en la cesta de la compra y crecen por encima del resto de categorías, con un incremento del 1,4% en volumen en 2025, según datos de Worldpanel by Numerator. Esta evolución confirma una tendencia hacia una alimentación más consciente, donde los consumidores priorizan productos frescos y de calidad.

ALDI, frescura y ahorro en el centro de la compra

ALDI da respuesta a estas necesidades con un surtido de frescos amplio y adaptado al consumidor actual, en el que las frutas y verduras tienen un papel fundamental. Se trata de productos básicos en la alimentación diaria y cada vez más presentes en la cesta de la compra. En la compañía, esta categoría destaca por su variedad, frescura y rotación, facilitando el acceso a productos de calidad en todo momento.

Este enfoque también se refleja en la evolución de la compañía en esta categoría. ALDI ha incrementado un 7,1% sus nuevos clientes en frescos, consolidando su crecimiento y reforzando su posicionamiento en este segmento.

El precio sigue siendo un factor clave para el consumidor. Por eso, ALDI impulsa medidas como las bajadas de precio y promociones habituales que, según el Observatorio, pueden suponer un ahorro de hasta 563 euros al año por hogar.

El informe también evidencia cómo evoluciona la forma de alimentarse. El 87% de los consumidores considera que los productos frescos son fundamentales para mantener una dieta saludable. En paralelo, crece el interés por alimentos ricos en proteína, como carne, pescado o huevos, especialmente entre los consumidores más jóvenes.

Origen, sostenibilidad y productos de temporada

El origen de los alimentos gana importancia en la decisión de compra. El 77% de los consumidores se fija en la procedencia de los productos y el 83% prioriza el origen nacional. Además, el 97% afirma consumir productos de temporada, que asocia con mejor sabor y calidad.

En línea con estas preferencias, ALDI trabaja con proveedores nacionales y productos de temporada. Esto permite garantizar frescura, sabor y continuidad en el surtido, especialmente en categorías como frutas y verduras.

La sostenibilidad también está cada vez más presente en la cesta de la compra. El 84% de los consumidores planifica sus compras para evitar tirar comida. Además, el 79% muestra preocupación por el desperdicio y el 69% intenta reducir el uso de plásticos.

Para responder a estas demandas, ALDI aplica medidas orientadas a optimizar sus procesos y reducir el desperdicio. La compañía adapta su operativa a un consumidor cada vez más consciente y exigente.

La tendencia es clara: los frescos seguirán ganando protagonismo en la cesta de la compra. Los consumidores buscan productos de calidad y precios bajos. Por este motivo, ALDI continúa desarrollando su oferta para facilitar una compra completa, saludable y adaptada a las necesidades actuales.