Madeira, la isla portuguesa donde la naturaleza marca el ritmo

En medio del océano Atlántico, a unos 1.000 kilómetros de la península ibérica y a algo más de 500 de Canarias, emerge Madeira, una isla portuguesa de origen volcánico que se ha convertido en uno de los destinos de naturaleza más atractivos de Europa. Conocida también por ser la isla natal de Cristiano Ronaldo —cuyo nombre lleva el aeropuerto y cuyo busto recibe a los viajeros a su llegada—, Madeira tiene mucho que ofrecer a todo aquel que la visita.

Con un territorio abrupto y verde, de montañas que se precipitan hacia el mar, bosques húmedos, acantilados vertiginosos y cascadas escondidas, la isla ha convertido la naturaleza en su mayor fortaleza.

Entre levadas, senderos y cascadas

Uno de los grandes atractivos de Madeira es su paisaje. La isla ofrece numerosas rutas señalizadas que atraviesan laurisilva —bosque subtropical declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO—, recorren la vereda de las levadas y pasan por valles cubiertos de vegetación. El senderismo es, sin duda, la actividad estrella, pero antes de ponerse las botas de montaña, es importante mirar el mapa para ver si el sendero está abierto antes de iniciar la ruta. Una de las singularidades de la isla son las mencionadas levadas, una red de canales de riego excavadas a mano a partir del siglo XV que fueron creadas para transportar el agua desde las zonas húmedas del norte hacia el sur de la isla.

Pero además del senderismo, el barranquismo ha ganado una gran popularidad en los últimos años porque es una forma de conocer algunos de los rincones más recónditos y vírgenes de Madeira, con aguas cristalinas y entre sucesivas cascadas. El reto consiste en atravesar los arroyos de montaña superando los diversos obstáculos que se encuentran durante el descenso. Hay recorridos de distintos niveles, que permiten desde iniciaciones sencillas hasta descensos más técnicos que pueden requerir nadar, saltar, escalar o incluso hacer rápel.

También se puede conocer la naturaleza que esconde Madeira sin necesidad de tanto esfuerzo físico. Hay compañías que ofrecen rutas en jeep para descubrir los paisajes más asombrosos de la isla, así como los acantilados y miradores más impresionantes. Cambiando del verde del interior al azul del Atlántico, otra excursión a realizar en la isla es un paseo en barco donde es bastante común avistar delfines y ballenas.

Funchal y Câmara de Lobos: tradición y vida atlántica

La capital, Funchal, es el corazón cultural y social de la isla. Situada en un anfiteatro natural frente al mar, combina tradición, jardines exuberantes y un escenario gastronómico de lo más variado. Entre los lugares imprescindibles destacan el Jardín Botánico de Madeira, el Parque de Santa Catarina o el Jardín Tropical Monte Palace, espacios que reflejan la riqueza botánica de la isla. Es indispensable pasear por el casco histórico con sus calles empedradas y mezclarse con los maderienses en el Mercado dos Lavradores, donde frutas exóticas, flores y pescado fresco conviven en un animado mosaico de colores.

A unos diez kilómetros de la capital se encuentra Câmara de Lobos, un pequeño pueblo pesquero que conserva su esencia tradicional. Sus barcas de colores varadas en la bahía y las terrazas frente al mar evocan la Madeira más auténtica. En este pueblo el propio Winston Churchill encontró inspiración para algunas de sus pinturas.

Sabores de la isla

La gastronomía madeirense combina producto local, tradición portuguesa e influencias atlánticas. Para quienes buscan cocina tradicional, restaurantes como Jaket ofrecen platos elaborados con recetas locales como la cazuela de arroz de pescado y gambas (que da para dos personas), atún con verduras y boniato o pez espada negro, un pescado típico de la isla que se captura en las aguas profundas del océano Atlántico. Otra de las experiencias gastronómicas destacada es Oxalis, un restaurante incluido en la Guía Michelin 2025. Ofrece una experiencia gastronómica que apoya la sostenibilidad, respeta el medio ambiente y celebra los productos locales de alta calidad.

El viaje enológico también forma parte esencial de la experiencia. El vino de Madeira es un vino fortificado con gran capacidad de envejecimiento. Su proceso de calentamiento controlado —conocido como “estufagem”— le otorga un sabor inconfundible. Junto a él, la poncha se ha convertido en la bebida popular por excelencia: una mezcla tradicional de aguardiente de caña, miel y zumo de limón, aunque ya existen muchas variantes con otras frutas de la isla como naranja, fresa o maracuyá.

Para quienes deseen profundizar más en la cultura vinícola de Madeira, la Quinta do Barbusano ofrece catas entre viñedos con vistas a las montañas, una oportunidad para conocer variedades autóctonas.

Carnaval y Fiesta de la Flor: celebraciones icónicas

Pero si hay algo de lo que se puede disfrutar en Madeira es de sus celebraciones. El calendario festivo es intenso y profundamente arraigado en la isla. El Carnaval de Funchal transforma la capital en un espectáculo con bailes, carrozas y música que recuerda, en pequeño formato, al carnaval brasileño. Durante varios días, la ciudad se llena de desfiles nocturnos, trajes brillantes y coloridos y un ambiente festivo que atrae tanto a turistas como a los propios maderienses.

Pero si hay una cita icónica es la Fiesta de la Flor, una celebración primaveral que en 2026 está prevista que se celebre del 30 de abril al 31 de mayo. Durante estas semanas se organizan diferentes actividades entre las que destaca el Cortejo Alegórico da Flor, un desfile de carrozas de flores que simboliza la renovación y la esperanza. Durante la celebración, las calles de Madeira se llenan de colores, adornos y perfumes inolvidables.

Noticias relacionadas

La isla demuestra que, en apenas unos kilómetros, concentra una sorprendente variedad de experiencias: aventura, cultura, paisajes y sabor en un entorno privilegiado. Un oasis en el Atlántico para desconectar unos días rodeado de naturaleza.