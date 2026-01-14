Pradejón estrena un supermercado Suma de gran superficie y amplio surtido
Con 415 m² y un horario de 9 a 23 h, cubrirá las necesidades de la compra diaria de los vecinos
Bego Contreras
La localidad riojana de Pradejón ya cuenta con un supermercado franquiciado de la enseña Suma. Un establecimiento de 415 m² que destaca por su gran superficie y por la variedad de productos que ofrece. Su amplio espacio permite poner al alcance de sus vecinos un surtido muy completo y diverso, pensado para cubrir todas las necesidades cotidianas con comodidad y una atención cercana.
El supermercado cuenta con una sección especializada en frutas y verduras, además de producto fresco, platos preparados y una oferta de alimentación que combina marcas propias y de fabricante. A ello se suma una zona de bazar, para que los clientes tengan más opciones de compra en un mismo lugar.
Ubicado en la calle Carretera, número 40, el nuevo Suma abrirá sus puertas todos los días de la semana, incluidos festivos, de 9 h a 23 h, garantizando a los habitantes la tranquilidad de poder realizar sus compras en el momento que mejor se adapte a su rutina.
El local, que hasta el año pasado albergaba la histórica tienda Muebles Navas, cerrada por jubilación de sus propietarios, se transforma ahora en esta tienda renovada, gracias a la iniciativa de una familia de emprendedores de origen oriental, que ya inauguró otro supermercado Suma en la localidad vecina de Cintruénigo (Navarra) el pasado mes de abril.
En esa ocasión, en Pradejón, han vuelto a apostar por la enseña, ya que la profesionalidad y la experiencia del equipo de Suma son una garantía de éxito en el negocio. Tanto la calidad y la variedad del surtido, junto con la eficiencia de su modelo de gestión, han sido factores clave para volver a tener la confianza de esta familia en su nuevo proyecto.
La enseña se ha convertido en un socio que les aporta seguridad en cada decisión, un respaldo especialmente valioso frente a los retos que van surgiendo, como por ejemplo los derivados del idioma. Tras estas dos experiencias positivas, se plantean seguir creciendo con nuevas aperturas de la mano de Suma en otras localidades cercanas.
Tres supermercados Suma en La Rioja
Con la inauguración de Pradejón, ya son tres los establecimientos Suma en La Rioja. Creada en el año 2000, la enseña es una de las más reconocidas en el sector de los supermercados por su atención personalizada, la calidad y variedad de su surtido y la apuesta constante por el producto fresco.
La marca pertenece a Transgourmet Ibérica, compañía referente del comercio de proximidad en España, especialista en supermercados adaptados a cada cliente y entorno. Forma parte del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución de alimentación mayorista de Europa, que pertenece, a su vez, a Coop, líder del comercio en Suiza con múltiples formatos de establecimientos.
Súmate a Suma
Si quieres unirte a una de las franquicias más reconocidas y rentables del sector de los supermercados, puedes contactar con nosotros en el teléfono 900 300 097 o bien acceder a la página web www.sumasupermercados.es/hazte-franquiciado/ y rellenar el formulario. Tenemos una experiencia en creación de negocio de franquicias de más de 60 años; contamos con un equipo de expertos de apoyo; una amplia y moderna logística, y ofrecemos un servicio ágil y eficiente.
Ponemos a tu servicio nuestra gran estructura para que gestiones tu supermercado de forma fácil y consigas rentabilidad y beneficio de manera cómoda y sencilla. ¡Un negocio rentable con la confianza de un gran grupo!
