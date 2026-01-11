Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jódar estrena un supermercado Suma para ampliar la oferta alimentaria de la localidad

Un proyecto familiar con panadería artesanal, charcutería al corte y surtido completo de productos frescos

La localidad jienense de Jódar ha inaugurado su primer supermercado Suma, un proyecto familiar que se instala en el barrio de la Constitución para responder a la necesidad de la zona de un establecimiento de alimentación con un surtido completo.

Conscientes de esta carencia, Rosalía Morillas y su familia decidieron dar un paso adelante. Ya conocían el sector, porque hasta ahora gestionaban, a pocos metros, un negocio con panadería, pastelería y charcutería.

Su deseo era profesionalizar la atención al cliente y disponer de un espacio más amplio para los vecinos, y para ello confiaron en la franquicia Suma.

El nuevo establecimiento, situado en la calle Granada, 25, ocupa un local de 90 m² que ha sido reformado y ampliado. Será regentado por la propia Rosalía, su hija y su hijo. Allí se han trasladado sus productos más reconocidos: magdalenas caseras, roscos de aceite y el tradicional “pan de pueblo” o “pan de un kilo”, elaborados de manera artesanal.

También se mantiene la charcutería al corte, con referencias locales. “Al corte es como le gusta a la gente”, asegura Rosalía, convencida de que esta atención personalizada es uno de los grandes valores de la tienda.

A estas especialidades se suman ahora una frutería y carnicería de libre servicio, además de una amplia oferta de producto fresco y una selección de alimentación que combina marcas propias y de fabricante. El horario es de lunes a sábado, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos, de 9:00 a 14:00 horas.

Rosalía tiene muy claro por qué eligieron Suma: “Nos gusta porque es una franquicia cercana a los barrios y a las familias. Y eso es lo que nosotros buscamos, estar cerca de los vecinos y atenderlos en sus compras cotidianas”.

Destacan también el acompañamiento constante: “Han cumplido con todos los compromisos adquiridos. Son muy organizados, muy profesionales y nos ayudan en todo lo que necesitamos”.

La familia se muestra entusiasmada con el proyecto: “El equipo nos transmite tranquilidad y confianza, y eso lo valoramos muchísimo”.

Con esta apertura, afrontan el futuro con ilusión y optimismo, convencidos de que el nuevo Suma se convertirá en la ayuda que los vecinos necesitaban.

47 supermercados Suma en Andalucía

Con esta inauguración, Suma fortalece su presencia en Andalucía y consolida su expansión en la región, donde ya cuenta con 47 establecimientos. La provincia de Jaén, con 9 tiendas, se sitúa a la cabeza junto a Málaga y Sevilla. Le siguen Almería y Granada, con 6 cada una; Huelva, con 4, y finalmente Cádiz y Córdoba, con 2.

Creada en el año 2000, la enseña es una de las más reconocidas en el sector de los supermercados por su atención personalizada, la calidad y variedad de su surtido y la apuesta constante por el producto fresco.

La marca pertenece a Transgourmet Ibérica, compañía referente del comercio de proximidad en España, especialista en supermercados adaptados a cada cliente y entorno. Forma parte del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución de alimentación mayorista de Europa, que pertenece a su vez a Coop, líder del comercio en Suiza con múltiples formatos de establecimientos.

Súmate a Suma

Si se desea unirse a una de las franquicias más reconocidas y rentables del sector de los supermercados, es posible contactar con la marca en el teléfono 900 300 097 o bien acceder a la página web www.sumasupermercados.es/hazte-franquiciado/ y rellenar el formulario. Suma cuenta con una experiencia en creación de negocio de franquicias de más de 60 años, además de un equipo de expertos de apoyo, una amplia y moderna logística y un servicio ágil y eficiente.

Suma pone al servicio de los interesados su gran estructura para gestionar el supermercado de forma fácil, consiguiendo rentabilidad y beneficio de manera cómoda y sencilla. ¡Un negocio rentable con la confianza de un gran grupo!

