Jódar estrena un supermercado Suma para ampliar la oferta alimentaria de la localidad

La localidad jienense de Jódar ha inaugurado su primer supermercado Suma, un proyecto familiar que se instala en el barrio de la Constitución para responder a la necesidad de la zona de un establecimiento de alimentación con un surtido completo.

Conscientes de esta carencia, Rosalía Morillas y su familia decidieron dar un paso adelante. Ya conocían el sector, porque hasta ahora gestionaban, a pocos metros, un negocio con panadería, pastelería y charcutería.

Su deseo era profesionalizar la atención al cliente y disponer de un espacio más amplio para los vecinos, y para ello confiaron en la franquicia Suma.

El nuevo establecimiento, situado en la calle Granada, 25, ocupa un local de 90 m² que ha sido reformado y ampliado. Será regentado por la propia Rosalía, su hija y su hijo. Allí se han trasladado sus productos más reconocidos: magdalenas caseras, roscos de aceite y el tradicional “pan de pueblo” o “pan de un kilo”, elaborados de manera artesanal.

También se mantiene la charcutería al corte, con referencias locales. “Al corte es como le gusta a la gente”, asegura Rosalía, convencida de que esta atención personalizada es uno de los grandes valores de la tienda.

A estas especialidades se suman ahora una frutería y carnicería de libre servicio, además de una amplia oferta de producto fresco y una selección de alimentación que combina marcas propias y de fabricante. El horario es de lunes a sábado, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos, de 9:00 a 14:00 horas.

Frutería de libre servicio / Suma

Rosalía tiene muy claro por qué eligieron Suma: “Nos gusta porque es una franquicia cercana a los barrios y a las familias. Y eso es lo que nosotros buscamos, estar cerca de los vecinos y atenderlos en sus compras cotidianas”.

Destacan también el acompañamiento constante: “Han cumplido con todos los compromisos adquiridos. Son muy organizados, muy profesionales y nos ayudan en todo lo que necesitamos”.

La familia se muestra entusiasmada con el proyecto: “El equipo nos transmite tranquilidad y confianza, y eso lo valoramos muchísimo”.

Con esta apertura, afrontan el futuro con ilusión y optimismo, convencidos de que el nuevo Suma se convertirá en la ayuda que los vecinos necesitaban.

47 supermercados Suma en Andalucía

Con esta inauguración, Suma fortalece su presencia en Andalucía y consolida su expansión en la región, donde ya cuenta con 47 establecimientos. La provincia de Jaén, con 9 tiendas, se sitúa a la cabeza junto a Málaga y Sevilla. Le siguen Almería y Granada, con 6 cada una; Huelva, con 4, y finalmente Cádiz y Córdoba, con 2.

Creada en el año 2000, la enseña es una de las más reconocidas en el sector de los supermercados por su atención personalizada, la calidad y variedad de su surtido y la apuesta constante por el producto fresco.

47 establecimientos en toda Andalucía / Suma

La marca pertenece a Transgourmet Ibérica, compañía referente del comercio de proximidad en España, especialista en supermercados adaptados a cada cliente y entorno. Forma parte del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución de alimentación mayorista de Europa, que pertenece a su vez a Coop, líder del comercio en Suiza con múltiples formatos de establecimientos.

Súmate a Suma

Si se desea unirse a una de las franquicias más reconocidas y rentables del sector de los supermercados, es posible contactar con la marca en el teléfono 900 300 097 o bien acceder a la página web www.sumasupermercados.es/hazte-franquiciado/ y rellenar el formulario. Suma cuenta con una experiencia en creación de negocio de franquicias de más de 60 años, además de un equipo de expertos de apoyo, una amplia y moderna logística y un servicio ágil y eficiente.

Suma pone al servicio de los interesados su gran estructura para gestionar el supermercado de forma fácil, consiguiendo rentabilidad y beneficio de manera cómoda y sencilla. ¡Un negocio rentable con la confianza de un gran grupo!