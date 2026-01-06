Noche de Reyes "relativamente tranquila" en Madrid: más incidentes, pero ninguno grave

La sala de emergencias del 112 ha gestionado 996 incidentes en la Noche de Reyes entre las 00:00 y las 09:00 horas en la Comunidad de Madrid, lo que supone un incremento del 2% con respecto al año anterior, aunque ninguno de ellos grave.

Así lo confirma Luis Serrano, portavoz de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, que califica la noche de "relativamente traquila" y destaca el descenso de las agresiones y reyertas y de los accidentes de tráfico respecto a la noche de Reyes del 2025.

Así las agresiones y las reyertas (31) han bajado un 47 % y también se han registrado menos accidentes de tráfico, un total de doce, un 54 % menos que el año pasado.

Los incendios, veinte en total, han experimentado un aumento del 186 % y también se han incrementado las intoxicaciones etílicas un 5 % hasta veintitrés.

Ninguna de las emergencias ha sido de gravedad.