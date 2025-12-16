“Terceros en edad, primeros en reciclar” para fomentar un envejecimiento activo

La esperanza de vida en España supera los 84 años y las personas mayores de 65 ya representan el 20,4% de la población, según datos del INE. Un colectivo cada vez más numeroso para el que seguir aprendiendo o aportando constituye una forma más de mantenerse conectado con la sociedad. En este contexto, Ecoembes lanzó en 2017 “Terceros en edad, primeros en reciclar”, una iniciativa pensada específicamente para llevar los hábitos de separación de residuos a residencias de mayores y centros de día. Gracias a este programa se ha logrado implicar a más de un millón de personas mayores en todo el país, demostrando que la sostenibilidad no entiende de edad. Toñi, usuaria en Amavir Tejina, es una de las residentes implicadas en este proyecto y reconoce que las actividades “son muy gratificantes tanto para mí como para mis compañeros”.

Como explica Beatriz Aylagas, coordinadora de ESG de Ecoembes, “tenemos el propósito de acercar el reciclaje a los centros donde un gran número de personas mayores pasan su tiempo o incluso viven allí”. Bajo esta premisa, el proyecto adapta sus contenidos, materiales y actividades a la realidad de este colectivo, con una propuesta diseñada para fomentar la concienciación ambiental y el bienestar personal.

El programa está presente en 2.530 centros de mayores repartidos en 14 comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Melilla

Reciclar para mantenerse activo

El programa está presente en 2.530 centros de mayores repartidos en 14 comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Melilla gracias a la colaboración con las administraciones públicas. A lo largo de estos años, más de 11.000 profesionales han sido formados en buenas prácticas de separación y gestión de residuos, convirtiéndose en figuras clave para trasladar estos hábitos al día a día de los usuarios. Además, Ecoembes ha facilitado más de 11.200 contenedores y papeleras amarillas —para envases de plástico, latas y briks— y azules —para papel y cartón—, acompañados de materiales didácticos y dinámicas participativas que refuerzan el mensaje del reciclaje. Gracias a ello, en la residencia se pueden clasificar los diferentes residuos, “nosotros reciclamos las pilas, el papel, los envases y, además, tenemos placas solares”.

El proyecto incluye actividades diseñadas para promover el envejecimiento activo, como talleres creativos, dinámicas lúdicas o acciones ambientales en el entorno cercano. En palabras de Aylagas, “hablamos de actividades que fomentan el envejecimiento activo como Libera sénior, que consiste en organizar salidas de los centros a entornos naturales enfocados principalmente en recoger basuraleza”.

Ecoembes ha facilitado más de 11.200 contenedores y papeleras amarillas para envases de plástico, latas y briks, y azules, para papel y cartón

Estas propuestas no solo refuerzan los hábitos sostenibles, sino que también favorecen la movilidad, la socialización y el sentimiento de utilidad, aspectos clave para un envejecimiento saludable. Toñi nos cuenta que “fuimos varios compañeros y limpiamos la basura en la zona de Punta Hidalgo”.

Empoderar al colectivo sénior

Una de las actividades más valoradas por los participantes es la que conecta a personas mayores con niños y jóvenes de su entorno. “Este proyecto incluye actividades intergeneracionales con nietos o con hijos de empleados o con colegios cercanos. Es muy bonito y muy enriquecedor para las diferentes generaciones ver cómo se complementan y se aportan mutuamente”, señala Aylagas.

La iniciativa también ha incorporado actividades lúdicas como el bingo del reciclaje o talleres de manualidades. “Preparamos actividades lúdicas muy enfocadas a manualidades con materiales a los que les damos una segunda vida para que trabajen la psicomotricidad, la concentración. Con esto queremos empoderar a las personas mayores en esta transición de la que todos debemos ser partícipes”, añade. Por la experiencia de Toñi, se manifiesta el impacto positivo que este proyecto tiene en las personas mayores “me ayuda a mantenerme activa, el domingo pasado estuve cuidando las plantas en el huerto y dando de comer a las tortuguitas”.

El alcance del proyecto ha seguido creciendo gracias a la colaboración público-privada. Este año se ha creado la red empresarial “Terceros en edad, primeros en reciclar”, formada por diez compañías del ámbito asistencial: Amavir, Caser Residencial, Clece, DomusVi, Eulen Servicios Sociosanitarios, Fundación Gerón, Ilunion VidaSénior, Macrosad, Sanivida y Villa Saluten. Esta red ha permitido extender la iniciativa a más de 500 centros privados, llegando a más de 40.000 mayores. Un crecimiento que, según apunta la coordinadora de ESG de Ecoembes, se apoya en una idea clara: “Los mayores tienen mucho que aportarnos al conjunto de la sociedad”.