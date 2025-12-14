Viaje al alma de Castilla-La Mancha a través de sus castillos: rutas para perderse y encontrarse

Hay viajes que se sienten y se disfrutan incluso antes de realizarlos. La Ruta de los Castillos de Castilla-La Mancha pertenece a esa categoría: un recorrido que une cinco provincias y propone descubrir una región que ha grabado su historia en piedra, en torres que vigilan el horizonte y en murallas que aún dialogan con el paisaje. Cada castillo es memoria. Cada provincia, una forma única de entender el paso del tiempo.

Nos adentramos en Castilla, la conocida “tierra de castillos”, con cerca de dos centenares de fortalezas que fueron levantadas en gran parte durante la Reconquista para vigilar las llanuras, pueblos y gentes que inspiraron a Miguel de Cervantes para su Don Quijote. Hoy conforman una inmensa región cargada de cultura, gastronomía, arquitectura y una calidad turística inconfundible. Comenzamos este viaje en el tiempo por cada una de las cinco provincias de esta región que, con razón, se reconoce como tierra de castillos.

Albacete y las hoces, cerros y sierras

Albacete es una ruta de contrastes entre hoces profundas, cerros defensivos y sierras donde la frontera moldeó vida y territorio. Las fortalezas aquí son parte natural del paisaje. Un ejemplo perfecto es el castillo de Alcalá del Júcar, que aparece ante el viajero como una postal suspendida en la roca. Desde su torre pentagonal se observa la curva perfecta del río y el caserío blanco que trepa por la ladera. Sus muros guardan la leyenda de la princesa Zulema y siglos de historia árabe y cristiana.

El viaje avanza, aunque la mente sigue más de medio milenio atrás. En el castillo de Chinchilla de Montearagón, reconstruido en el siglo XV, el imponente foso excavado en la roca explica la relevancia estratégica de esta fortaleza. Como curiosidad, allí estuvo preso César Borgia.

Castillo de Almansa / ©Turismo Castilla-La Mancha, David Bláquez

Desde Chinchilla, la ruta se dirige al castillo de Almansa, erguido con majestuosidad sobre un cerro que domina toda la localidad y uno de los mejor conservados de la provincia. Testigo directo de la Batalla de Almansa de 1707, esta fortaleza preserva uno de los episodios más determinantes de la historia europea. La ruta albaceteña culmina en la serenidad del castillo de Yeste, en plena Sierra del Segura. Esta fortaleza, una de las encomiendas más importantes de la Orden de Santiago, alberga un centro de interpretación que permite adentrarse en la vida medieval del enclave.

El patrimonio de Ciudad Real entre embalses, órdenes militares y llanuras

Ciudad Real invita a recorrer tierras donde las órdenes militares, los embalses y la calma de sus caminos moldean una identidad propia. Sus castillos muestran siglos de poder, defensa y fe. La primera parada es el castillo de Peñarroya, en Argamasilla de Alba, una fortaleza que se asoma al embalse del mismo nombre y combina arquitectura militar y entorno natural en una estampa serena y casi pictórica.

A continuación, llegamos a Manzanares, donde se alza el castillo de Pilas Bonas, hoy convertido en establecimiento hostelero. Dormir entre sus muros permite experimentar el medievo desde dentro, con una mezcla de historia y comodidad contemporánea.

Aldea del rey / ©Turismo Castilla-La Mancha, David Bláquez

Por último, en Aldea del Rey proponemos una visita guiada al Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, una de las sedes más relevantes de la Orden de Calatrava. Su monumentalidad, enclave y legado convierten esta parada en una de las más imponentes de Castilla-La Mancha.

Cuenca o cuando las fortalezas que se confunden con naturaleza

En Cuenca, las fortalezas parecen surgir del propio terreno escarpado. Son castillos integrados en cañones, mesetas y valles que funden historia y paisaje en un relato vivo. La ruta comienza en el castillo de Alarcón, hoy Parador, que domina un profundo meandro del río Júcar. Hospedarse en él es convivir con siglos de historia y con un silencio que envuelve la villa.

Ese silencio contrasta con la energía del castillo de Belmonte, uno de los iconos medievales de la provincia. Su arquitectura gótica y su ubicación estratégica hacen que sea una parada inolvidable. Otros enclaves completan la riqueza defensiva conquense: Garcimuñoz, con su castillo templario; Enguídanos, rodeado de naturaleza y agua; y Uclés, donde la presencia de la Orden de Santiago sigue viva en cada piedra.

Guadalajara se escribe en piedra

Guadalajara es la provincia donde, probablemente, la ruta adquiere un tono más legendario. Las parameras, las sierras y el viento convierten cada castillo en un guardián que parece seguir cumpliendo su función protectora. Iniciamos la ruta en el imponente castillo de Atienza, esculpido sobre una peña que domina toda la comarca. Fue refugio y símbolo de resistencia, algo que se comprende al contemplar sus vistas panorámicas.

Castillo de Zafra / ©Turismo Castilla-La Mancha, David Bláquez

Detenemos el viaje en Campillo de Dueñas, una fortaleza elevada y abierta al viento. El castillo de Zafra, uno de los más singulares del país, surge literalmente de la roca en un paisaje que estremece por su belleza. Otra muestra imprescindible de la Castilla-La Mancha más legendaria. El recorrido continúa por el castillo de Jadraque o castillo del Cid, que domina la vega del río de forma imponente, mientras fortalezas como Molina de Aragón, Sigüenza, Riba de Santiuste o Torija amplían las posibilidades de un viaje que mezcla historia, literatura y paisaje.

La historia y majestuosidad de Toledo

Toledo es la culminación natural de esta ruta: una provincia monumental donde los castillos no solo narran historia, sino que la representan con orgullo. Sus forjados, espadas y armaduras han protegido estos muros que hoy continúan en pie.

Iniciamos esta etapa en el famoso castillo de Consuegra, que junto a los molinos de viento ofrece una de las vistas más reconocibles de Castilla-La Mancha. Desde sus torres, el horizonte parece infinito.

Oropesa / ©Turismo Castilla-La Mancha, David Bláquez

La ruta continúa por el castillo de Escalona, cuyas visitas guiadas desvelan un pasado de nobles, defensas y episodios que marcaron a la villa y al territorio. Más adelante aparece el castillo de Guadamur, un magnífico ejemplo del gótico. Y nos acercamos a una de las paradas más emblemáticas del país: el castillo de Orgaz, donde las visitas teatralizadas ofrecen un viaje emocional a través de la historia local.

Terminamos en el castillo de Oropesa, hoy Parador, que pone el broche perfecto al recorrido: un lugar donde descansar mientras el viajero disfruta de torres, patios y murallas, y que invita además a descubrir el precioso pueblo que tiene a su lado: Lagartera.