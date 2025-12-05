Una Navidad repleta de glamour, acento italiano y la mejor gastronomía en un icono de la hotelería

Un año más el lujo, el glamour, las luces y la magia se instalan en el hotel InterContinental Madrid para celebrar la Navidad. Dentro de un marco de elegancia y pasión italiana, el distintivo hotel de la capital se inspira en el encanto eterno de La Dolce Vita en un ambiente que combina la sofisticación con la calidad de las celebraciones. Con una cuidada decoración elegida al detalle, un árbol de Navidad gigante, flores y ornamentos que evocan la magia de este mes en uno de los hoteles de cinco estrellas más emblemáticos de la capital.

Bajo su imponente cúpula, cada detalle está pensando a la perfección para crear un escenario idílico donde compartir brindis, sabores y momentos en una de las fechas más señaladas del año.

InterContinental Madrid ofrece menús exclusivosen en Navidad. / D.R.

Cenas de gala para noches especiales

Otra Navidad más, InterContinental Madrid apuesta por la excelencia gastronómica. Así, fiel a su compromiso con la alta gastronomía y junto su chef Miguel de la Fuente han diseñado las propuestas: menús de gala pensados para disfrutar en Nochebuena, Nochevieja y el Día de Reyes en los que el producto y la creatividad son los grandes protagonistas.

La noche del 24 de diciembre celebrará la tradicional cena de gala de Nochebuena en la que se servirá un menú de seis (adultos, 295 €; niños, 125 €). Destacan platos como salpicón de gamba roja con jugo de hojas verdes, foie mi cuit con anguila ahumada y pan de nueces molido, crema de bogavante al Pernod Ricard con ravioli de centolla, merluza de anzuelo en infusión de lemongrass y tapioca, paletilla de lechal a baja temperatura con pesto rojo y un postre de yuzu con caramelo tostado y grosellas. Como postre yuzu con caramelo tostado y grosellas.

Merluza de anzuelo en infusión de lemongrass, tapioca y crucíferas. / D.R.

Por su parte, la última noche del año estará protagonizada por una fiesta única en Madrid con gran cena de gala y cotillón acompañado de música en vivo y Dj. El menú (695 €; niños, 195 €. Solo cotillón, 200 €) compuesto por seis platos adultos combina técnica y refinamiento con elaboraciones como crujiente y meloso de cigala con matices de tierra, ensalada de pichón en escabeche de tamarindo, foie asado con manzana crujiente y consomé clarificado, lenguado y percebes en salsa de prosecco con caviar ahumado, tournedó de ternera de la Sierra de Guadarrama con crema trufada y colmenillas y un postre final de chocolate, limón y fresas ahumadas.

Foie asado, manzana crue y consomé clarificado. / D.R.

Un brunch para disfrutar

Desde su apertura, en 1953, InterContinental Madrid, ubicado en el paseo de la Castellana, está posicionado como un referente de la alta gastronomía experiencial con su brunch, disponible todos los domingos del año. En estas fechas el hotel brindará un exclusivo brunch los días de Navidad (adultos, 195 €; niños, 95 €), Año Nuevo (adultos, 210 €; niños, 95 €) y Reyes (adultos, 165 €; niños, 75 €). Una propuesta gastronómica que reúne más de 200 elaboraciones en formato buffet, con estaciones en vivo, mariscos, sushi, arroces, carnes asadas, pescados, quesos internacionales y una irresistible selección de postres artesanales. Todo ello acompañado de música en directo y un ambiente festivo pensado para disfrutar en familia.

Vivir el Día de Reyes de forma mágica

En la mágica tarde del 5 de enero, se ofrecerá la tradicional merienda de Reyes (adultos, 70 €; niños, 50 €, incluye cava, café y refrescos) de estilo buffet con una cuidada selección de platos dulces y salados que permitirá a todos disfrutar en familia. En la mesa: elaboraciones como croquetas melosas de jamón ibérico, foie con maracuyá, bikini de mortadela trufada, gildas de anguila ahumada o una irresistible variedad de dulces artesanales, entre ellos el clásico Roscón de Reyes de nata o trufa y la tarta milhoja InterContinental. Asimismo, la velada contará con música en vivo y una zona infantil con opciones pensadas para los más pequeños. Además, el hotel es una localización privilegiada para ver la cabalgata desde la comodidad de sus habitaciones.