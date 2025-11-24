Once28 abre su tercera tienda de moda

De los aviones a las perchas: un emprendimiento que nace sin complejos

La fundadora de Once28 reconoce que su verdadera pasión no era la moda, sino emprender y poner en marcha negocios. Sin embargo, un análisis personal y del entorno la llevó a detectar una oportunidad clara: muchas consumidoras buscaban una alternativa a las grandes cadenas de moda rápida como Zara, H&M o Shein. Una alternativa que mantuviera los precios accesibles, pero que ofreciera una experiencia de compra más personal y con prendas de calidad. A partir de esa premisa nació Once28, que en apenas tres años ha logrado abrir cuatro tiendas —la de Pozuelo es la tercera— y que combina el canal físico con una plataforma de venta online cada vez más relevante.

Lejos de seguir los calendarios tradicionales del sector, Once28 trabaja con colecciones cápsula pequeñas, coherentes entre sí y con un cuidado especial en estampados y acabados. La marca presume de ofrecer “prendas de verdad”: las colecciones se fabrican en Italia, mientras que los complementos son de piel, todo ello manteniendo un ticket medio asequible.

La estrategia se apoya en la exclusividad por rotación. De cada prenda llegan muy pocas unidades, incentivando la compra impulsiva: lo que hoy está disponible, mañana puede no estarlo. Este modelo ha generado un perfil de cliente fiel, que visita la tienda con frecuencia para descubrir novedades y aprovechar los precios accesibles antes de que se agoten. Además, la marca organiza su oferta por gamas cromáticas y combina piezas fáciles de coordinar entre sí, lo que simplifica la decisión de compra y potencia el uso cotidiano de las prendas.

La tienda física y la web: dos motores que crecen al mismo ritmo

Aunque Once28 cuenta ya con tres tiendas físicas, el negocio sostiene también una plataforma de e-commerce que representa aproximadamente el 30% de las ventas totales, una cifra que compite de manera notable con el rendimiento de los locales físicos. Este equilibrio refleja el modelo híbrido de la marca, pensado para seguir generando recurrencia tanto en la experiencia presencial como en la digital.

Pese al éxito de las aperturas realizadas en los últimos tres años, la empresa no prevé nuevas tiendas a corto plazo. El objetivo inmediato es consolidar la operación actual y desarrollar la página web, reforzando así la capilaridad de la marca sin comprometer la calidad y el control sobre el producto.

Patricia Arozamena / Redacción

La filosofía de una emprendedora en expansión La fundadora reconoce el enorme esfuerzo que supone poner en marcha un negocio desde cero, pero defiende el emprendimiento como un camino apasionante. Lo describe como una “sarna con gusto que no pica”: un trabajo intenso y constante, pero que compensa cada día al ver crecer un proyecto propio. La inauguración de la tienda de Pozuelo consolida el camino de Once28 como un ejemplo de emprendimiento ágil, con un concepto claro y una propuesta de valor diferencial en un sector saturado. Una marca que se aleja de la moda rápida sin renunciar a los precios accesibles, apostando por la calidad, la exclusividad y la experiencia del cliente como sus principales señas de identidad.

