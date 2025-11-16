Conxemar reafirma su liderazgo

La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura (Conxemar) ha presentado el pasado miércoles, 12 de noviembre, en la Casa de Iberoamérica de Cádiz su nueva imagen de marca. El acto ha contado con la participación de destacadas autoridades, incluyendo al comisario europeo de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Costas Kadis; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el alcalde de Cádiz, Bruno García, entre otros representantes institucionales y del sector.

En este marco, y bajo el lema «Conxemar: liderazgo, identidad y futuro», el evento supone el inicio de una nueva etapa en la historia de la Asociación, que busca reforzar así su papel como referente del producto del mar congelado y su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la defensa de los intereses del sector y de los consumidores.

Durante su intervención, el presidente de Conxemar, Eloy García, subrayó que esta nueva identidad aspira a ser el reflejo de «una organización moderna, abierta y global, que combina la experiencia con la innovación». García incidió en que la asociación mantiene «intactos los valores que la han hecho fuerte: unidad, independencia y servicio al sector».

Asimismo, Eloy García destacó que el rediseño de la marca «es el reflejo de una industria cohesionada y preparada para seguir avanzando hacia un futuro sostenible y competitivo», que tiene en la sostenibilidad, la soberanía alimentaria y la generación de empleo de calidad sus principales pilares.

Facturación y empleo: un sector estratégico

El presidente de Conxemar ofreció también un balance del sector basado en la proyección del Informe de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2025, elaborado por la Cátedra Ardán de la Zona Franca de Vigo.

El estudio refleja un sector que sostiene más de 36.000 empleos directos y factura más de 19.000 millones de euros. El congelado es el motor principal, responsable del 75 % de la facturación total, alcanzando aproximadamente 15.000 millones de euros.

«Hablamos, por tanto, de una actividad estratégica, que combina innovación, tecnología y sostenibilidad, pero que, sobre todo, ha demostrado una notable resiliencia ante los desafíos logísticos, energéticos y geopolíticos de los últimos años», señaló Eloy García.

Mirando dentro de la asociación, el presidente detalló que las 241 empresas asociadas a Conxemar aglutinan el 60% del empleo nacional en el sector y el 76% de la facturación total de la industria del congelado en España, lo que representa «prácticamente el 1% del PIB español».

Sobre esta base, el presidente puso en valor el modelo de crecimiento del sector, «basado en la cooperación, en la profesionalidad, y en la apuesta por la calidad y la sostenibilidad». «Un modelo que demuestra que es posible crecer creando empleo, competir desde la innovación y avanzar sin perder el compromiso con el origen: el mar y quienes viven de él», incidió.

Andalucía, Europa y el futuro del sector

La elección de Cádiz para el inicio de esta nueva etapa, expuso García, supone el reconocimiento del papel de Andalucía como «puerto natural de Conxemar». La comunidad concentra 30 empresas asociadas con una facturación conjunta de 1.094 millones de euros y más de 2.200 empleos directos, equivalentes a tres cuartas partes de la actividad del congelado en la región.

Asimismo, y en un momento en el que se inicia la definición del próximo Marco Financiero Plurianual 2028–2034, el presidente de Conxemar abogó por una política pesquera europea «que siga apostando por el equilibrio entre sostenibilidad y competitividad».

En este sentido, reclamó que el futuro instrumento financiero mantenga «un apoyo estable, específico y suficiente para el conjunto de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura».

El acto concluyó con la proyección de un vídeo con testimonios de asociados y un resumen audiovisual de las actividades de Conxemar, subrayando el liderazgo de la Asociación en la industria del mar congelado y su vocación de cooperación entre ciencia, empresa y administración.