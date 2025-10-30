Suma Supermercados crece en la Comunidad de Madrid con una nueva apertura
El establecimiento se encuentra en Paracuellos de Jarama y destaca por su amplia carnicería y charcutería asistida.
Paracuellos de Jarama ya cuenta con su primer supermercado de la enseña Suma. Se encuentra en la Avenida de Torrejón, 3, en el centro del pueblo, y en el mismo emplazamiento donde desde hace 30 años hay una tienda de alimentación. En este tiempo, el establecimiento ha pasado por distintas enseñas hasta que, con el reciente traspaso del negocio, los nuevos propietarios han decidido reformar íntegramente el local para transformarlo en un supermercado Suma.
El establecimiento cuenta con 300 m2 de sala de venta, 5 empleados y tiene un amplio horario de apertura los 365 días del año: de lunes a sábado de 9h a 21h, y los domingos y festivos de 10h a 15:30h. Este supermercado destaca por su gran carnicería y charcutería asistida, que ha sido el reclamo del supermercado desde hace tres décadas, y que los nuevos propietarios han querido mantener. Además, también cuenta con una panadería de horneado diario, una gran frutería y una amplia bodega con vinos de la zona.
Al frente del negocio están Linda Matilde Pérez y Kelvin Pérez, dos hermanos que ya gestionaban otro negocio y ahora han querido adentrarse en el mundo de los supermercados. Estuvieron en contacto con distintas franquicias, pero el proyecto de Suma fue el que más les convenció. Valoraron la rentabilidad del negocio, pero lo que más les gustó fue la cercanía del equipo de Transgourmet Ibérica, empresa de distribución propietaria de la enseña Suma. La ayuda y el asesoramiento de los profesionales de la compañía fue clave para que Linda Matilde y Kelvin se decidieran a abrir un supermercado de la enseña Suma.
8 supermercados Suma en la Comunidad de Madrid
En la Comunidad de Madrid Transgourmet cuenta con 8 supermercados Suma. Transgourmet Ibérica pertenece al grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución mayorista de Europa, que forma parte, a su vez, del grupo Coop. Creada en el año 2000, la enseña Suma es una de las marcas más reconocidas como supermercado de proximidad por su atención personalizada y la calidad y variedad de su surtido, junto con la importancia de presentar un buen producto fresco. Los supermercados Suma apuestan por ofrecer un servicio de calidad, fusionando la cercanía del comercio tradicional con las ventajas de los supermercados actuales, adaptándose a las necesidades y demandas tanto de los franquiciados como de los consumidores de cada zona.
Transgourmet Ibérica cuenta con cerca de 700 supermercados franquiciados por toda España bajo las enseñas Suma, Proxim y Spar. Asimismo, tiene 5 plataformas de distribución y destaca en el sector horeca con GM Cash, su enseña de cash&carry —que comprende 70 centros con 28 gasolineras GM Oil—, y la división de Food Service.
SÚMATE A SUMA
Si quieres unirte a una de las franquicias más reconocidas y rentables del sector de los supermercados, puedes contactar con nosotros en el teléfono 900 300 097 o bien acceder a la página web https://www.sumasupermercados.es/hazte-franquiciado/ y rellenar el formulario.
Tenemos una experiencia en creación de negocio de franquicias de más de 60 años; contamos con un equipo de expertos de apoyo; una amplia y moderna logística y ofrecemos un servicio ágil y eficiente. Ponemos a tu servicio nuestra gran estructura para que gestiones tu supermercado de forma fácil y consigas rentabilidad y beneficio de manera cómoda y sencilla. ¡Un negocio rentable con la confianza de un gran grupo!
