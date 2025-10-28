Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AUDIENCIA PROVINCIAL

14 años de cárcel por violar a la hija de 12 años de su pareja y dejarla embarazada en Madrid

La Audiencia considera probado que entre los meses de julio y agosto de 2023, el hombre aprovechó que su pareja se iba a trabajar para abusar de la niña en cinco ocasiones en la habitación que compartían los tres

Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Javier Niño González

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 14 años de cárcel a un hombre por violar en varias ocasiones a la hija de su pareja sentimental cuando tenía 12 años, hechos por los que la niña quedó embarazada y tuvo que ser intervenida para abortar.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal también obliga al acusado indemnizar con 80.000 euros a la víctima por daños morales, le impide acercarse o comunicarse con ella durante diez años desde que cumpla la pena de prisión y le impone una medida de libertad vigilada durante el mismo tiempo.

La Audiencia considera probado que entre los meses de julio y agosto de 2023, el hombre aprovechó que su pareja se iba a trabajar para violar a la niña en cinco ocasiones en la habitación que compartían los tres.

El 21 de octubre fue detenido e ingresó en prisión preventiva por orden judicial; apenas cinco días más tarde se practicó el aborto a la menor en la duodécima semana de gestación.

El acusado ha reconocido durante el procedimiento judicial haber cometido todos los hechos de los que le acusaba la Fiscalía y la víctima, representada por los abogados de Legálitas Nicolás Lerma y Ana Álvarez.

