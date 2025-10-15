Miles de personas se movilizan en Madrid en la huelga Paremos por Palestina: "Sin justicia no hay paz"

Madrid fue este miércoles escenario de una multitudinaria manifestación en apoyo al pueblo palestino. Bajo el lema Paremos todo por Palestina, miles de personas marcharon desde la glorieta de Atocha hasta la plaza de Callao, en una convocatoria impulsada por sindicatos como CGT, CNT, Solidaridad Obrera y Alternativa Sindical de Clase, entre otros.

La movilización se enmarcó en una jornada de huelga de 24 horas y paros parciales, promovida para denunciar la ofensiva israelí en Gaza. Durante el recorrido, los manifestantes corearon lemas como “¡Alto al genocidio!”, “Sin justicia no hay paz” y “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, mientras se desplegaban pancartas y botes de humo con los colores de la bandera palestina.

La líder de Podemos, Ione Belarra, participó en la marcha y afirmó que el alto el fuego logrado en el conflicto ha sido posible "única y exclusivamente por la presión social". Desde la cabecera de la manifestación, acompañada por dirigentes de su partido, denunció un nuevo intento de "recolonización" por parte de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, y reclamó una descolonización real de Palestina.

Varias personas participan en la manifestación en la tarde de este miércoles en Madrid en el marco de la jornada de paros parciales / Victor Lerena / EFE

Horas antes, el Sindicato de Estudiantes organizó otra manifestación entre Atocha y la plaza de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bajo el lema Pararlo todo para parar el genocidio, cerca de 4.000 estudiantes, según los organizadores, se sumaron a la huelga en institutos y universidades.

Durante el acto final, los jóvenes leyeron un manifiesto donde calificaron de "farsa" el alto el fuego anunciado y responsabilizaron a Trump y Netanyahu de exculpar a los responsables de crímenes contra el pueblo palestino.

Incidentes en Barcelona y Valencia

Decenas de miles de personas se manifestaron este miércoles en toda España durante la huelga general y paros parciales convocados bajo el lema Paremos por Palestina. Las protestas, que denunciaban los ataques de Israel en Gaza, se saldaron con incidentes en varias ciudades.

En Barcelona, la manifestación organizada por Prou Complicitat amb Israel y la Comunitat Palestina de Catalunya vivió momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes intentó bloquear el paso del equipo israelí de baloncesto Hapoel Jerusalem. Los Mossos d'Esquadra intervinieron con gas pimienta y hubo enfrentamientos que incluyeron la quema de contenedores y lanzamiento de objetos. La CUP denunció la agresión a su diputado Xavier Pellicer, supuestamente arrastrado por los agentes.

En Valencia, cerca de mil personas protestaron frente al Roig Arena, donde jugaba el Hapoel Tel Aviv. La Policía Nacional detuvo a cinco personas tras enfrentamientos y cargas policiales. Una manifestante resultó herida durante una sentada para cortar el tráfico.

Apoyo político en el Congreso

La protesta llegó también al Congreso de los Diputados, donde varios miembros del Gobierno y diputados de Sumar, EH Bildu, BNG y el PSOE salieron del hemiciclo para mostrar su apoyo a Palestina. En Les Corts Valencianes, una intervención de Joan Baldoví (Compromís) generó tensión al denunciar un supuesto comentario ofensivo de un diputado del PP sobre el Holocausto.