Detenido en Torrejón de Ardoz un conductor con una tonelada de hachís en una furgoneta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz a un hombre que transportaba una tonelada de hachís en el interior de una furgoneta. El vehículo fue interceptado en un polígono industrial después de que los agentes observaran una conducción sospechosa y repetitivas maniobras evasivas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre, cuando una patrulla policial que se encontraba en la zona industrial de la localidad madrileña detectó un vehículo que repetía su recorrido por las mismas calles y realizaba adelantamientos bruscos.

Los agentes también advirtieron que la furgoneta presentaba una suspensión inusualmente baja, lo que hizo sospechar que transportaba una carga excesiva. Ante estos indicios, procedieron a detener el vehículo e inspeccionar su interior.

25 fardos

Durante el registro, los agentes hallaron 25 fardos de hachís, formados por tabletas rotuladas con distintos logotipos y precintadas con film transparente. En total, la sustancia incautada alcanzó una tonelada de peso.

El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y posteriormente puesto a disposición judicial.