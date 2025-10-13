SUCESO EN MADRID
Detenido en Torrejón de Ardoz un conductor con una tonelada de hachís en una furgoneta
La Policía Nacional interceptó el vehículo en un polígono industrial tras detectar maniobras evasivas y una suspensión anormalmente baja
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz a un hombre que transportaba una tonelada de hachís en el interior de una furgoneta. El vehículo fue interceptado en un polígono industrial después de que los agentes observaran una conducción sospechosa y repetitivas maniobras evasivas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre, cuando una patrulla policial que se encontraba en la zona industrial de la localidad madrileña detectó un vehículo que repetía su recorrido por las mismas calles y realizaba adelantamientos bruscos.
Los agentes también advirtieron que la furgoneta presentaba una suspensión inusualmente baja, lo que hizo sospechar que transportaba una carga excesiva. Ante estos indicios, procedieron a detener el vehículo e inspeccionar su interior.
25 fardos
Durante el registro, los agentes hallaron 25 fardos de hachís, formados por tabletas rotuladas con distintos logotipos y precintadas con film transparente. En total, la sustancia incautada alcanzó una tonelada de peso.
El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y posteriormente puesto a disposición judicial.
- La madrileña que aprendió a ser pastora y pasa los veranos en Tirol sin cobertura ni agua corriente: 'Gano el triple que en España
- Emiliano es marquetero y tiene uno de los puestos del Mercado Cervantino que más expectación está generando: 'Me enseñó mi padre
- Juan Tallón, escritor: 'Alguien está llevando las riendas de nuestra vida y le está yendo muy bien manteniéndonos atentos a lo que no nos interesa
- Día de la Hispanidad 2025: horario, recorrido y todos los detalles del desfile militar en Madrid
- Así está el soterramiento de la A-5 cuando se cumple un año del inicio de las obras: las luces y sombres que aprecian los vecinos
- Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
- Desfile del 12 de Octubre 2025 en Madrid: últimas noticias del Día de la Hispanidad, recorrido y participación militar
- ¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?