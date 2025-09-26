Incendio en vivienda de Moncloa-Aravaca deja una mujer con quemaduras leves

Un incendio declarado este viernes en una vivienda del distrito Moncloa-Aravaca se ha saldado con una mujer atendida por quemaduras leves y una crisis de ansiedad, según ha informado Emergencias Madrid.

El fuego se inició sobre las 15:30 horas en un piso de la última planta (11ª) de un edificio ubicado en el número 10 de la calle Valderrodrigo. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para realizar las labores de extinción.

El fuego comenzó en la cocina

Según el jefe de Guardia de Bomberos, José Luis Bordel, inicialmente se enviaron una bomba y una escala, pero al comprobar la dificultad de acceso por la fachada, se incorporaron una bomba adicional y dos vehículos de mando al operativo.

Las llamas comenzaron en la cocina y se propagaron rápidamente hacia la terraza, afectando a varios toldos de la fachada. Afortunadamente, no se produjeron daños en otras viviendas, aunque se generó una gran carga de humo que requirió ventilación.

Una mujer atendida por Samur

Samur-Protección Civil atendió a una mujer herida leve, con quemaduras en las manos y una crisis de ansiedad. No fue necesario su traslado al hospital, ya que fue estabilizada en el lugar.

La Policía Municipal de Madrid colaboró regulando el tráfico y asistiendo a los vecinos durante la intervención. Además, Samur Social ofreció alojamiento de emergencia a la familia afectada por el incendio en la vivienda.