Las Brigadas Forestales prenden fuego frente al Ministerio de Hacienda: "Tragsa vulnera derechos recogidos en la Constitución"

Los efectivos de las Brigadas Forestales contratados por Tragsa que trabajan en la Comunidad de Madrid han advertido de que seguirán con su huelga indefinida si no hay "condiciones dignas de trabajo" y han exigido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que permita la negociación. "Estamos en una situación de bloqueo. Tras la reunión a tres no hemos sacado nada en claro. La Comunidad ha hecho un pequeño esfuerzo que, pese a ser insuficiente, mejora nuestra situación económica aportando algún plus de cara al nuevo encargo, pero Tragsa se niega rotundamente a negociar un convenio ni aplicar mejoras", explica Roberto Marín, delegado de FIRET en el comité de Brigadas Forestales de Madrid.

Una disconformidad por la cual se han manifestado este miércoles en una protesta convocada frente al Ministerio para denunciar la "precariedad laboral" que dicen arrastrar desde hace más de una década, y para exigir la negociación de un nuevo convenio con esta empresa pública, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): "Se escudan en que tienen que solicitar permisos al Ministerio de Hacienda para negociar un convenio de empresa o de centro de trabajo y por eso nos hemos concentrado hoy aquí".

Las Brigadas Forestales denuncian la temporalidad y precariedad en la que desarrollan su labor. / José Luis Roca

"Bomberos forestales, derechos laborales' o 'El fuego mata y Tragsa lo remata" han sido algunos de los cánticos que se han realizado durante la concentración que ha reunido a decenas de personas. Algunos de los efectivos llevaban escrito en sus palas para apagar fuegos que 'Tragsa no cumple' y otros han simulado que estaban apagando un incendio frente a las puertas del Ministerio con petardos y humo de color gris y naranja. "Queremos saber si realmente no se pueden conceder los permisos, si se han solicitado y, en caso de haberlo hecho, si el ministerio está dispuesto a atender nuestra petición. Hemos pedido una reunión con el personal competente y nos mantenemos a la espera de lo que nos digan", explica Marín.

El Comité de Empresa de las Brigadas Forestales se reunió la semana pasada con representantes de Tragsa y de la Comunidad de Madrid para abordar la situación, si bien el encuentro fue catalogado de "insuficiente" por los trabajadores, que aseguraron que mantendrían la huelga ante la falta de acuerdos para alcanzar soluciones al conflicto: "Se lo hemos dicho muchas veces, pídelos y que sean ellos los que digan que sí o que digan que no", ha remarcado Rafael Fernández, representante de los trabajadores de UGT, a los medios de comunicación.

Situación de bloqueo

"Tragsa nos ofrece acogernos al convenio de incendios a nivel estatall, pero no podemos porque no tiene ni clausula de subrogación y las tablas salariales son más bajas aún de las que tenemos. Necesitamos negociar un convenio de centro de trabajo para el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid. Los siguientes pasos son esperar a que el ministerio conteste nuestra petición. El día 15 de septiembre tenemos una reunión ordinaria del comité de empresa con Tragsa, aunque esperamos ver alguna llamada o avance en este transcurso. Están vulnerando el derecho a negociación colectiva, recogido en la constitución", concluye Marín.

Con este parón, para el que han fijado servicios mínimos del 80%, solicitan una negociación del convenio colectivo, sin revisar desde 2008. / José Luis Roca

"Actualmente la situación está bloqueada porque la empresa pública no quiere negociar ningún convenio colectivo con nosotros y la Comunidad de Madrid lo que ofrece es una subida muy baja en el presupuesto del servicio. Pero al menos nos ha traído algo de voluntad", ha indicado, por su parte, Javier Villanueva, miembro del Comité de Empresa de Bomberos Forestales. Villanueva ha explicado que desde hace un año Tragsa rechaza mejorar la condiciones, pero que ahora "achaca" esta situación al Ministerio de Hacienda porque no les permite "negociar". "Por eso hoy estamos aquí para pedir a María Jesús Montero que permita negociar unas condiciones dignas de trabajo", ha añadido.

Asimismo, el representante de los trabajadores de UGT ha detallado que de momento no tienen "nada a la vista" para mantener un nuevo encuentro con las administraciones, por lo que ha advertido de que seguirán con su calendario de acciones como la que han realizado este miércoles. "Seguiremos en la lucha", han clamado los efectivos. Una hora después del inicio de su protesta, tres representantes de los trabajadores han entrado a las puertas del Ministerio de Hacienda para registrar las reivindicaciones del colectivo. Con el puño en alto, han sido aplaudidos por sus compañeros reclamando "derechos laborales".

El origen

El Comité de Empresa de las Brigadas Forestales denunció que el colectivo trabaja con un "convenio caducado" desde 2012, sin actualizaciones salariales ni reconocimiento de la "dureza y toxicidad" de su labor. Es por ello que, tras "años de incumplimientos y promesas vacías", iniciaron a mediados de julio una huelga indefinida. El colectivo acusó a Tragsa de negarse "sistemáticamente" a negociar un nuevo convenio colectivo, aludiendo a limitaciones impuestas desde Hacienda, si bien "la realidad de sus cuentas desmiente esa justificación", pues en 2024 se llegaron a obtener beneficios por valor de más de 80 millones de euros.

Por su parte, el Gobierno regional ya ha confirmado con anterioridad a Tragsa su intención de renovar el encargo para las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios forestales y determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos. Este nuevo acuerdo entraría en vigor a partir de 2026, y debería incluir mejoras como un incremente de la partida presupuestaria en cuatro millones de euros para alcanzar los 32 millones anuales; así como una consolidación de más de 425 efectivos que estarán operativos durante todo el año, de modo que se acaba con la temporalidad.