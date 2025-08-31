Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de los incendios en España, en directo | Protección Civil da por extinguida la crisis por los incendios

Transición Ecológica ha estimado en 393.278,99 las hectáreas afectadas por los incendios en 2025

Los Reyes visitaron este viernes zonas afectadas por el incendio de Jarilla, en Cáceres

Mejora el incendio de Fasgar, en León

Mejora el incendio de Fasgar, en León / EP

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

La batalla frente a la peor oleada de incendios en España se acerca a su fin. Este domingo, después de tres semanas, Castilla y León amanece con menos fuegos activos y con un descenso de sus gravedad: seis de ellos mantienen el nivel 1 de gravedad, después de descender ayer a mediodía el único que quedaba en nivel 2, el de Fasgar (León), y otros dos siguen en nivel 0

 Galicia afronta su cuarta jornada consecutiva con las llamas bajo control tras el agosto más devastador en términos de incendios que ha sufrido esta comunidad en lo que va de siglo.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

