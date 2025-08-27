En Directo

Última hora de los incendios en España: avance "descontrolado" del incendio de Zamora y nuevo fuego en Lugo

Desde comienzos de año se han quemado en España 413.992 hectáreas en un total de 268 fuegos

Los Reyes visitarán, a partir del miércoles, las zonas afectadas por las llamas en Castilla y León, Galicia y Extremadura

Un bombero forestal observa el paisaje del incendio de Pobra de Brollón, Lugo.

Un bombero forestal observa el paisaje del incendio de Pobra de Brollón, Lugo. / EFE

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

El riesgo de incendios en España sigue siendo muy alto en amplias zonas del norte y este peninsular este miércoles, 27 de agosto, tras una jornada en la que el Gobierno declaró zona catastrófica en 16 comunidades.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

