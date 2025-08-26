En Directo

Última hora de los incendios en España: La meteorología adversa vuelve a complicar el fuego en Zamora y León

Catorce incendios graves siguen activos en Castilla y León, Galicia y Asturias tras una jornada de lucha con unas condiciones meteorológicas adversas que han reactivado algunos focos y han obligado a nuevas evacuaciones por los fuegos de Porto (Zamora) y Garaño (León)

Vista del incendio en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense).

Vista del incendio en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense). / BRAIS LORENZO / EFE

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

El riesgo de incendios en España sigue siendo "muy alto o extremo" en amplias zonas del norte y este peninsular este lunes, 25 de agosto, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

