Última hora de los incendios en España | Un domingo de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes

Ya han ardido 403.171 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales

Maniobra de fuego técnico utilizada por los efectivos de INFOAR este viernes por la mañana en el sector de Valverde de la Sierra (León) dentro del incendio forestal de Barniedo de la Reina.

Maniobra de fuego técnico utilizada por los efectivos de INFOAR este viernes por la mañana en el sector de Valverde de la Sierra (León) dentro del incendio forestal de Barniedo de la Reina. / INFOAR

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

La lista de material escolar completa con la que no gastarás más de 50 € en la vuelta al cole

El reparto de menores migrantes entre autonomías arranca esta semana pese a la oposición del PP

Restablecida la Línea 1 de Metro de Madrid entre Buenos Aires y Villa de Vallecas tras una interrupción por asistencia sanitaria

La paz de Trump en Ucrania hace aguas: las negociaciones han vuelto a darse de bruces con el inmovilismo del Kremlin

De Vigo a Olot pasando por Madrid: el nuevo rastro del escurridizo Eusebio Novas

El grabado olvidado de la muralla romana de Cáceres: un enigma sin resolver

El cerebro tiene un “modo avión” para dormir sin bajar la guardia

