Última hora de los incendios en España | Un domingo de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes

Castilla y León mantiene 19 incendios, de ellos nueve de IGR 2, uno de nivel 1 y otros nueve activos

La evolución de los incendios ha sido "favorable" en la mayor parte de Castilla y León en una jornada en la que la situación meteorológica ha favorecido las labores de extinción y control de los fuegos, si bien la reactivación de varios focos en el incendio de Porto, procedente de Zamora, ha obligado a desalojar a 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña. De esta forma, la Comunidad mantiene un total de 19 fuegos activos, de los cuales nueve permanecen en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno en nivel 1 y otros nueve en grado 0.

Una reactivación registrada durante la tarde de este sábado en el fuego procedente de Porto (Zamora) ha obligado a desalojar la localidad de La Baña y a elevar a IGR 2 un fuego activo desde el pasado domingo y cuyas causas de origen se investigan.