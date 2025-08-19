Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan el país dejan 31.000 evacuados y una histórica ayuda internacional

Incendios "incontrolables": llamas de 3 metros que avanzan a 1 kilómetro por hora

Con más de 60.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de verano, cada vez es más común escuchar hablar de fuegos imparables e incontrolables; que imposibilitan las labores de extinción y contra los que los servicios antiincendios no pueden hacer nada.

Un término que precisamente empleó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, que desde Málaga se refirió a la "velocidad espacial" con la que avanzan las llamas en algunas zonas del norte del país, en unos incendios que son "absolutamente incontrolables". Al respecto, expertos en la materia como Domingo Molina, coordinador del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales, en el que también participa la UVigo, pone el foco en otro término conocido en su sector, pero relativamente nuevo para la población: se trata de los incendios fuera de capacidad de extinción, como los que han estado afectando al tercio norte de la península estas últimas semanas.