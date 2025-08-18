Última hora de los incendios en España | Robles no descarta enviar más militares a los incendios como apoyo logístico

Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"

Podemos reclama a Pedro Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia para asumir la coordinación de efectivos de la oleada de incendios que asola el país, una competencia ahora en manos de los distintos gobiernos autonómicos. La cúpula del partido morado ha llamado al Ejecutivo a tomar la iniciativa, y su candidata, la eurodiputada y exministra Irene Montero, ha defendido que "el Gobierno debe tomar el control".

"Los incendios son devastadores y la urgencia es frenarlos y la seguridad de personas y zonas afectadas y de bomberos y equipos de emergencia", apuntó en redes sociales la exministra de Podemos, que argumentó que "ante la incompetencia del PP y el desmantelamiento criminal de los servicios de prevención y extinción, el Gobierno debe tomar el control".

También el portavoz del partido, Pablo Fernández, ha llamado a esta petición, al tiempo en que ha criticado durísimamente la gestión de las comunidades autónomas del PP, a quienes ha acusado de una "gestión criminal". "La gestión criminal del PP en varias comunidades está provocando una emergencia sin precedentes por los incendios", señalaba el diputado leonés en la red social X. "El PP no está capacitado para gestionar la situación, por ello pedimos al Gobierno de España que decrete el nivel 3 y asuma la coordinación con los medios necesarios".