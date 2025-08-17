En Directo

Última hora de los incendios en España | El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de fotos en media España

Pedro Sánchez visita este domingo las zonas de los incendios de Ourense y León

Un vecino de Vilar de Condes colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense), este sábado.

Un vecino de Vilar de Condes colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense), este sábado. / Brais Lorenzo / EFE

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

