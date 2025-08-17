Última hora de los incendios en España | El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura

Continúan cortadas 13 carreteras, dos de ellas nacionales

Trece carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas este sábado por la noche a causa de los incendios forestales que afectan sobre todo a las provincias de Ourense, León, Zamora y Cáceres, han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Sobre las 23:00 horas las dos carreteras nacionales afectadas son en Castilla-León la N-621, entre Portilla de la Reina (León) y Vejo (Cantabria); y en Andalucía la N-432, entre Villanueva del Rey y Belmez (Córdoba).

La N-120 a su paso por Ourense ha sido reabierta al tráfico después de haber sido cerrada esta tarde entre O Barco de Valdeorras y A Rúa por un incendio en la zona.

En Ourense este sábado los incendios han obligado a cortar las carreteras N-525 en ambos sentidos en Monterrei y la OU-1018 de Rebordondo a Cualedro.

El resto de las vías afectadas son secundarias de Ourense, Lugo León, Asturias, Segovia, Zamora y Cáceres, según Tráfico, que ha pedido a los conductores que eviten circular por las zonas de los incendios y sus entornos.