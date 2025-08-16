En Directo

Última hora de los incendios en España | El fuego de Ourense ya es el mayor de la historia de Galicia mientras otros focos azotan a Castilla y León y Extremadura

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios en toda España

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas y este viernes han resultado heridos en León cuatro miembros de la UME

Tres fallecidos, carreteras cortadas, varios detenidos y más de 115.000 hectáreas quemadas por los incendios en España

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Madrid prohíbe maquinaria y fuegos artificiales en zonas forestales hasta el lunes por alto riesgo de incendio

Cuatro pueblos evacuados por el incendio de Cipérez, el más grave de los 3 de Salamanca

Marlaska dice que no está sobre la mesa declarar la emergencia nacional por los incendios

Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska con Putin

Controlado un incendio en San Martín de Valdeiglesias frenando su propagación a una zona industrial

Trump asegura que un acuerdo de paz en Ucrania "ahora depende" de Zelenski

El Barça, a horas del debut en Liga: Rashford sigue sin estar inscrito; Joan García, sí

Madrid celebra a lo grande a la Virgen de la Paloma entre devoción, fiesta y calor extremo

