Última hora de los incendios en España | El fuego de Ourense ya es el mayor de la historia de Galicia mientras otros focos azotan a Castilla y León y Extremadura

Cuatro pueblos evacuados por el incendio de Cipérez, el más grave de los 3 de Salamanca

El incendio de Cipérez ha obligado a evacuar a dos pueblos de Ledesma y dos de Vitigudino por su amenaza a los cascos urbanos, un fuego que ahora es el más grave de los tres grandes que siguen en niveles 2 y 1 en la provincia de Salamanca. Con estos nuevos desalojos, la cifra total en la provincia está alrededor de las 2.000 personas, con 1.500 sólo del municipio de El Payo, que sigue "incomunicado, sin que nadie pueda entrar", a pesar de su mejor evolución, ha explicado a EFE su alcalde, Agapito Pascual Silva. "Ya está empezando a subir la temperatura y temen que se avive en algún momento", ha indicado el regidor, un temor que comparten en los pueblos ya que es lo que ocurrió con el fuego de La Alberca, que el martes estaba sin ningún peligro y el jueves ya se reactivó a nivel 2. Ahora mismo está en nivel 1.