En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | El fuego de Ourense ya es el mayor de la historia de Galicia mientras otros focos azotan a Castilla y León y Extremadura
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios en toda España
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas y este viernes han resultado heridos en León cuatro miembros de la UME
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Investigan al presunto autor de un incendio forestal en Lousame (A Coruña)
La colaboración ciudadana ha sido fundamental para la investigación que ha permitido a la Guardia Civil investigar a un hombre de 50 años como presunto autor de un delito de incendio forestal en el Lugar de Fruíme, en el municipio de Lousame (A Coruña), según informa el instituto armado. Ese fuego se registró el pasado 9 de agosto y en la investigación colaboraron el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Unidad de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia, así como con agentes del Servicio de Prevención de Incendios del Distrito Forestal IV de Noia (A Coruña).
Cuatro pueblos evacuados por el incendio de Cipérez, el más grave de los 3 de Salamanca
El incendio de Cipérez ha obligado a evacuar a dos pueblos de Ledesma y dos de Vitigudino por su amenaza a los cascos urbanos, un fuego que ahora es el más grave de los tres grandes que siguen en niveles 2 y 1 en la provincia de Salamanca. Con estos nuevos desalojos, la cifra total en la provincia está alrededor de las 2.000 personas, con 1.500 sólo del municipio de El Payo, que sigue "incomunicado, sin que nadie pueda entrar", a pesar de su mejor evolución, ha explicado a EFE su alcalde, Agapito Pascual Silva. "Ya está empezando a subir la temperatura y temen que se avive en algún momento", ha indicado el regidor, un temor que comparten en los pueblos ya que es lo que ocurrió con el fuego de La Alberca, que el martes estaba sin ningún peligro y el jueves ya se reactivó a nivel 2. Ahora mismo está en nivel 1.
1.400 efectivos de la UME luchan hoy contra el fuego en trece incendios
Un total de 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) luchan este sábado contra en fuego en un total de trece incendios, según ha informado el Ministerio de Defensa. Son 1.400 militares trabajando en el ataque directo de las llamas, a los que se suman otros 2.000 en misiones de apoyo, además de 450 medios desplegados. Los militares trabajan este sábado en los incendios de Cangas de Narcea y Somiedo, en Asturias; en el de Yeres, en León; en el de Molezuelas, en Zamora; en el de El Payo, en Salamanca; en el de Herradón de Pinares, en Ávila; el de Jarilla, en Cáceres; y en el de Llerena, en Badajoz.
El incendio de Ávila mejora durante la noche y ya no tiene frente de llama
El incendio declarado este viernes en el término municipal abulense de El Herradón de Pinares y que posteriormente se extendió hacia Ávila ha mantenido su perímetro de 30 kilómetros con una superficie quemada de 3.000 hectáreas y ya no tiene frente de llama. Según ha explicado a la Agencia EFE el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, la pasada noche "ha ido muy bien" y actualmente "no hay frente de llama", en un fuego que comenzó en 3 focos distintos a primera hora de la tarde, junto a la CL-505, denominada 'carretera de Las Navas'.
Moreno exige al Gobierno más medios para que las CCAA puedan combatir los incendios: "La situación es excepcional"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento al Gobierno para exigir más medios y recursos para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a los incendios que están ocurriendo en gran parte de España durante este verano. En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, Moreno ha puesto de manifiesto que el Gobierno central "debe poner todos sus medios a disposición de las comunidades autónomas para luchar contra los incendios".
Casi 70 personas siguen confinadas este sábado tras otra noche de lucha contra el fuego en Ourense
Un total de 68 personas permanecen confinadas este sábado de forma preventiva entre diferentes núcleos de la provincia de Ourense, que ha vivido otra noche de lucha contra las llamas, según la información actualizada del servicio de emergencias del 112 Galicia. El servicio de emergencias también ha trasladado que no hubo más evacuaciones desde este viernes. En la pasada jornada varios pueblos fueron confinados a lo largo de la tarde, aunque todos de forma preventiva después de ser emitido por Es-Alert un mensaje que apelaba a la ciudadanía a no acercarse a la zona de los fuegos y a evitar desplazamientos.
Los medios aéreos de extinción se incorporan a los 17 grandes incendios que afectan a Castilla y León
Los medios aéreos de extinción de incendios se están incorporando gradualmente esta mañana a los once incendios de nivel 2 y seis de nivel uno que hay ahora mismo en Castilla y León y que han provocado nuevos desalojos durante la madrugada en El Bierzo y cortes de más carreteras. La provincia de Salamanca, que este pasado viernes padeció una situación muy complicada con declaraciones de nuevos incendios, se enfrenta a dos fuegos de gravedad potencial 2 en El Payo, con 1.500 desalojados, y San Cristóbal de los Mochuelos con 40 desalojados en Cerezal de Puertas y El Gro. El incendio declarado en La Alberca se mantiene en nivel 1 ya sin riesgo para los vecinos, y el de Gallegos de Argañan, Serradilla del Arroyo y la Sagrada están activos pero sin ningún tipo de riesgo.
Equipos de extinción protegen a la población que se negó a abandonar Porto (Zamora)
Equipos de extinción de la Junta de Castilla y León en Zamora han permanecido esta pasada noche en los accesos del casco urbano de Porto (Zamora) para proteger a la población de esa localidad en caso de que la evolución del incendio declarado en ese municipio limítrofe con Ourense y León avanzara hacia el pueblo, según han informado a EFE fuentes del operativo. Durante la última noche ese ha sido el incendio forestal que ha concentrado los mayores esfuerzos de los medios de extinción de Zamora, que además han vigilado que no se produjeran reproducciones en el incendio de Castromil, también en la Alta Sanabria, ni en los de Puercas y Molezuelas de la Carballeda, este último el más grave con 31.500 hectáreas quemadas y dos personas fallecidas.
Continúa cortada la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia a causa de los incendios
La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida después de que este jueves quedara suspendida al tráfico como consecuencia de los incendios forestales, que también afectan a otros tres tramos de la línea convencional de trenes. Según ha informado Adif este sábado en la red social X, además de la línea de alta velocidad, están afectados a causa de los incendios forestales otros tres tramos de vía, uno el de Herradón-La Cañada-Ávila, en la línea Madrid-Ávila; otro entre Monterufado-Villamartín, en la línea León-Monforte de Lemos; y un tercero entre Carbajales-Serracín de Aliste, en la línea Zamora-Sanabria.
Doce carreteras afectadas por los incendios, dos de ellas nacionales
Doce carreteras, dos de ellas nacionales, siguen afectadas por los incendios forestales en Castilla y León y Extremadura, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizados a las 9.40 horas de este sábado. Las carretera nacional N-630 está interrumpida al tráfico en dos puntos a su paso por la provincia de Cáceres: en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia, y en sentido Sevilla a la altura del Casar de Cáceres.
