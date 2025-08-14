En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Los incendios avanzan sin control en Ourense, Zamora y Cáceres, sin tregua por las altas temperaturas
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país
Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas, el último un voluntario que permanecía ingresado en el hospital
A. Romero
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Aldeas arrasadas y vecinos contra las llamas, lo que dejan los incendios en Galicia
Aldeas arrasadas, casas en llamas, animales muertos y personas que se afanan para ayudar en el combate del fuego es el panorama que deja la ola de incendios que vive Galicia, principalmente la provincia de Ourense, donde los vecinos echan en falta más medios a pesar del despliegue. Las llamas han arrasado cerca de 24.000 hectáreas en los últimos días en la comunidad gallega, más de ocho veces la superficie total quemada en 2024 -que fue uno de los años más benévolos desde que hay registros-, pero más allá de las grandes cifras, los estragos del fuego se hacen patentes en las aldeas. En A Caridade, que tiene 60 habitantes en el municipio de Monterrei (Ourense), la estampa era de desolación: una veintena de casas arrasadas por el fuego, animales muertos y coches calcinados. "Ahora mismo estoy recogiendo los animales que se me han muerto", cuenta a EFE Manuel, uno de sus vecinos, que asegura que la situación ha sido un "caos tremendísimo" y se han sentido "indefensos" y "abandonados". A este pequeño núcleo, cerca de Verín, llegó en la tarde del miércoles el incendio que empezó en Oímbra-A Granxa, que sigue activo y ha arrasado ya 5.000 hectáreas.
Cortada la circulación en las carreteras N-525 y A-52 por los incendios de Ourense
Los incendios sin control que asolan la provincia de Ourense han obligado este jueves a realizar cortes en la vía férrea, así como en la circulación por carretera. Según ha informado el 112 Galicia, la circulación de trenes está cortada en A Mezquita por un incendio próximo a la infraestructura ferroviaria. Asimismo, las carreteras N-525 y la A-52 a su paso por A Gudiña están cortadas en ambos sentidos de la circulación, así como en la A-52 en Cualedro, en el kilómetro 173, y en A Mezquita, entre los kilómetros 113 y 129.
Declarado un incendio forestal en Mijas (Málaga)
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado este jueves en un paraje del municipio malagueño de Mijas. Así, según han informado desde el Plan Infoca a Europa Press, el fuego se ha declarado sobre las 15,45 horas. En el lugar se han desplazado en un primer momento un helicóptero pesado y otro ligero, una autobomba, dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. Posteriormente, se han ampliado los medios y se han sumado al contingente desplegado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales y técnico de operaciones.
El incendio forestal provocado por un rayo en Barniedo de la Reina (León) sube a gravedad 2
Un incendio forestal provocado por un rayo que se declaró el miércoles en la localidad leonesa de Barniedo de la Reina (León), en la comarca de Riaño, ha subido este jueves a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y congrega a casi una veintena de medios aéreos y terrestres. Según los datos aportados por la Junta a través de la plataforma Inforcyl, de los que se hace eco Europa Press, el fuego se originó a las 23.40 horas del miércoles y se ha elevado al nivel 2 de gravedad a las 16.46 horas de este jueves. En el lugar trabajar un operativo conformado por casi una veintena de medios para luchar contra las llamas. En concreto, cuatro técnicos, cinco agentes medioambientales, tres cuadrillas, dos autobombas, una brigada helitransportada y una aeronave.
