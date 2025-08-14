Última hora de los incendios en España | Los incendios avanzan sin control en Ourense, Zamora y Cáceres, sin tregua por las altas temperaturas

Aldeas arrasadas y vecinos contra las llamas, lo que dejan los incendios en Galicia

Aldeas arrasadas, casas en llamas, animales muertos y personas que se afanan para ayudar en el combate del fuego es el panorama que deja la ola de incendios que vive Galicia, principalmente la provincia de Ourense, donde los vecinos echan en falta más medios a pesar del despliegue. Las llamas han arrasado cerca de 24.000 hectáreas en los últimos días en la comunidad gallega, más de ocho veces la superficie total quemada en 2024 -que fue uno de los años más benévolos desde que hay registros-, pero más allá de las grandes cifras, los estragos del fuego se hacen patentes en las aldeas. En A Caridade, que tiene 60 habitantes en el municipio de Monterrei (Ourense), la estampa era de desolación: una veintena de casas arrasadas por el fuego, animales muertos y coches calcinados. "Ahora mismo estoy recogiendo los animales que se me han muerto", cuenta a EFE Manuel, uno de sus vecinos, que asegura que la situación ha sido un "caos tremendísimo" y se han sentido "indefensos" y "abandonados". A este pequeño núcleo, cerca de Verín, llegó en la tarde del miércoles el incendio que empezó en Oímbra-A Granxa, que sigue activo y ha arrasado ya 5.000 hectáreas.