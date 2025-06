"La losa no es un parque": vecinos de Ventas se manifiestan contra la cubrición de la M-30

Decenas de vecinos de Ventas se han manifestado este domingo contra el proyecto de cubrición de la M-30 y para exigir al Ayuntamiento "dialogo e información" frente a las obras que se realizarán en la zona partir de este lunes.

La Plataforma de Afectados M-30 ha organizado la concentración, que ha partido desde plaza de América Española y ha recorrido las zonas que "se van a ver afectadas por el proyecto", como el parque de Sancho Dávila y la calle Antonio Pirala.

Uno de los miembros de la Asociación de Ciudad Lineal, Enrique Astiz, ha denunciado la falta de información desde el Consistorio. "Ya se ha solicitado acceso varias veces y lo siguen denegando, es una falta de transparencia. Tienen que dar la información real", ha recalcado.

"Es un despilfarro económico, no tiene ningún sentido, no une la plaza de Ventas ni tiene ningún tipo de conectividad, es un ecocidio desde el punto de vista medioambiental, y desde luego es innecesaria" ha analizado el organizador de la marcha, Alejandro Martín, que ha añadido que "la necesidad sería quitar ruido y contaminación y esta losa no lo cumple".

Asimismo, según denuncian las asociaciones, "la obra va a suponer una revalorización inmobiliaria en la zona en un marco de especulación que es general, y es sin duda uno de los temas que más preocupa por el incremento insoportable de pisos turísticos", ha subrayado el coordinador de la plataforma por parte de Izquierda Unida, Carlos Gutiérrez.

Críticas al presupuesto

Otra de las principales críticas de los vecinos es el presupuesto destinado para el proyecto, que asciende a los casi 80 millones de euros. Los habitantes del área han manifestado que "cuando hay necesidades reales, nunca hay dinero, pero de pronto aparecen 80 millones".

Por último, también ha sido objeto de críticas la idea recogida en el plan de construir un auditorio sobre la losa. "No tiene ni pies ni cabeza montar toda esta obra arquitectónica para un auditorio ni de 300 plazas. No recoge las necesidades del distrito", ha sentenciado a Europa Press una de las vecinas.

En la manifestación se han podido leer también algunas pancartas o escuchar algunas reivindicaciones con mensajes como "La losa me mata", "Esto es un ecocidio", "¿Qué tapa la losa?", o "Es un pelotazo".

Así es el proyecto de cubrición de la M-30

Los trabajos previos a la cubrición de la M-30 en Ventas comienzan este lunes y los pilotes empezarán a instalarse en la vía de circunvalación desde el 1 de julio, según anunció este jueves la delegada de Obras y Equipamientos Públicos, Paloma García Romero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Desde el lunes se irán informando de los cortes de circulación y con unos códigos QR se irán detallando los cortes en tiempo real. Para minimizar la afección a la M-30 durante las obras, el proyecto de ejecución prevé menos cimentaciones y de un mayor diámetro para reducir los tiempos de ocupación. Además, se ha cambiado la propuesta de ejecución de pilas 'in situ' por pilas prefabricadas que puedan ser colocadas en horario nocturno.

Parque Ventas creará un nuevo espacio de 16.370 metros cuadrados sobre la M-30 conectando peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. Entre las mejoras incorporadas en este proyecto destaca especialmente las del arbolado. García Romero anunció que se plantarán 960 árboles, casi 400 más de los previstos inicialmente.

El proyecto contempla la incorporación de una pantalla vegetal de cipreses para que las viviendas cuenten con protección acústica. Además, se instalará riego con agua regenerada de la red general, para lo cual es necesario implementar un sistema de bombeo.