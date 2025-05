Zorongollos, matambres, atascaburras y matamaridos: nombres sonoros de algunos platos tradicionales y sus significados

Zorongollos, matambres, atascaburras y matamaridos / Redacción

Mondongos, zorongollos y zarangollos, atascaburras, matambres, ollas podridas, ropavieja, duelos y quebrantos, engañabobos y matamaridos, zarajos y madejas, caldos de malparida o japutas en adobo son algunos de los platos con nombres sonoros de una vieja cocina cristiana. Prefiero sus evocadores enunciados a la pomposa estridencia de, por ejemplo, bogavante asado y descascarillado sobre jugo de pimientos a la brasa y cebolla morada de Zalla Azurmendi.

La presencia de la palabra mondongo en la lengua castellana se remonta, cuando menos, al año 1581, como se puede ver en la novela Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Ahí se hace referencia al mondongo como parte de la dieta cotidiana. Mondongo, en esencia nuestros callos, podría derivar de bandullo, que significa "vientre o conjunto de las tripas de los animales".

Este término, a su vez, tiene sus raíces en el árabe batn, que se traduce como intestinos y carne del vientre de un animal. Se trata de un guiso que tiene como ingrediente principal las tripas de la vaca. A menudo, se prepara con verduras y legumbres, que aportan sabor y consistencia al caldo. La textura de la carne, también conocida como menudo, se caracteriza por ser esponjosa.

Existe una brandada de pobres que se come en La Mancha y se conoce por el nombre de atascaburras o ajoarriero. El origen se atribuye a unos pastores que se quedaron aislados en medio de una nevada. Sin otra opción para mitigar el hambre que añadir a un cocido unas patatas y unas espinas de bacalao, al ver que no era consistente vertieron aceite de oliva y lo machacaron para hacerlo digerible. El primero de los nombres, paupérrimo en su propia fonética, viene, según se cuenta, de que los pastores después de haber repetido menú durante unos días dijeron que el puré hartaba hasta las burras. En La Mancha aseguran que cuando un burro se queda atascado en el barro, al meter y sacar las patas de él se produce un sonido idéntico al de mezclar en el mortero las patatas, el ajo y el bacalao.

Otro plato tradicional, el zorongollo, remite a la mezcolanza y al popurrí. Zorongollo y zarangollo se derivan de frangollo que, a su vez, proviene del latín frangere, romper. En la cocina italiana existe el frangollo; en Murcia el zarangollo es una especie de revoltillo huertano en el que predomina el calabacín. Una variante, por decirlo así, del pisto manchego. En cambio, en Extremadura, el zorongollo lleva pimientos rojos asados, cebolleta, huevo cocido, ajo, aceite de oliva, vinagre de Jerez y perejil fresco. Se come templado o frío como si se tratara de una ensalada.

Aparentemente nada puede invitar menos a comer con apetito que el simple enunciado de una olla podrida. Sin embargo, hay quienes sostienen que podrida no viene de ‘podre’, sino del término castellano supuestamente antiguo poderido o poderoso, según Sebastián de Covarrubias que asociaba su nombre a que la olla solo la podían comer los pudientes. También existe la posibilidad de que, dada la inexistencia de poderida, podrida se haya usado siempre en la acepción que conocemos de pudrir con un sentido irónico debido a la larga cocción de los ingredientes de este potaje castizo: las carnes y las verduras que se perpetuaban en el guiso hasta quedar exhaustas.

En la olla podrida española, que no consistía en dos cigarros cocidos en tres galones de agua, como se encargó de divulgar un maledicente francés, los garbanzos, después de permanecer en remojo, se ponen en agua hervida a cocer con el morcillo de vaca, el cabezal de cerdo deshuesado, el pie, la oreja, lavados y soflamados. Luego se incorporan el jamón y la gallina. Se cocinan a fuego lento, espumando el caldo, una hora. Más tarde se añade el pichón, la longaniza, la cabeza de ajos tostada y una cebolla pelada con unas incisiones en la parte más carnosa. Finalmente, se remueve y agrega la patata y la col troceada. El resto consiste en cocinar todo ello una hora y media más hasta que los garbanzos queden tiernos. "Olla sin verdura, no tiene gracia ni hartura". O "no hay olla sin tocino, ni sermón sin agustino", observa el refranero. De esta olla procede la pringá, donde los ingredientes cárnicos del puchero andaluz, recocidos, se mojan en el pan para comerlos a bocados.

El más brutal de todos los apelativos es posiblemente el de matambre, que no se refiere a un delincuente que se come los niños crudos sino a una pieza de la carne de vacuno popular en Argentina que surge pegada a ambos costillares de la res y que solo en determinadas circunstancias mantiene algo de terneza. La mayor parte de las veces resulta algo dura y nada jugosa. Es finalmente esa aleta de ternera, como se conoce aquí, que llega a la mesa doblada sobre sí misma rellena de pimiento, aceitunas, huevo cocido, queso y demás. Allá ellos los que les guste o no les importe comerla habitualmente. Algunos ilustres porteños se propusieron beatificar el matambre apuntando que solo los grandes estómagos lo digieren, porque únicamente él alimenta y cría los estómagos robustos.

Mención aparte merecerían los duelos y quebrantos cervantinos, que invocan el dolor físico y moral de ingerir productos de cerdo, rompiendo el ayuno y la abstinencia. Consisten en unos huevos revueltos con tocino entreverado, jamón serrano, chorizo, sesos de cordero, sal y pimienta, todo ello frito en grasa de cerdo. Cervantes, Lope de Vega y otros grandes de la literatura española del Siglo de Oro se refirieron a ellos. Es conocido lo que sigue: «Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda». Sobre el origen del revuelto se han escrito muchas cosas. Que la comida provenía de los tasajos de las reses (ovejas y cerdos) muertos que consumían los pastores y labriegos y que el nombre del plato se debe al dolor que producía entre los hacendados la pérdida de ese ganado.

El matamaridos o matamaríos es una sopa andaluza, hecha con patatas, zanahorias y algo de pescado blanco. El nombre no le viene por incluir arsénico en la receta y sí por su escasez y ligereza. Se llama engañamaridos a unos dulces típicos de Huelva con los que las amas de casa reposteras pretendían simular dificultad y horas de cocina, cuando en cambio se trataba de algo bastante sencillo de hacer. Lo mismo sucede con los engañabobos, también onubenses. La sopa de parida proviene del campo andaluz y de las propiedades nutritivas de un caldo elaborado con pollo y vegetales, recomendado especialmente en los casos de posparto para mantener a las madres hidratadas.

En la ropavieja cubana y canaria, un plato nacido del aprovechamiento de las sobras, los garbanzos alternan con las carnes y el resto de los vegetales. La carne se cocina hasta que queda blanda y deshilachada. Naturalmente es ropa vieja. Resulta malsonante la japuta en adobo, trozos de palometa aliñada con pimentón, orégano, ajos y vinagre, que se comen fritos y es un plato típico cordobés.