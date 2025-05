Kathy Willis, profesora de Biodiversidad en Oxford: "La medicina ha tenido que admitir que interactuar con la naturaleza reduce el riesgo de enfermedad"

Kathy Willis, profesora de Biodiversidad en la Universidad de Oxford, fue hasta 2013 una concienzuda paleoecóloga entregada a la investigación de fósiles vegetales para reconstruir los paisajes del pasado y conocer las reacciones de las plantas a los cambios climáticos, a otros factores medioambientales y a la acción humana.

"Era una académica muy escéptica, me gustan los datos y las estadísticas"; es autora de más de 300 publicaciones científicas. En 2013 asume la dirección científica de los Kew Royal Botanic Gardens de Londres. Atrás quedarán los microscopios, las aulas y las clasificaciones de especies, y Willis empieza a sentir como, tras una estresante reunión, pongamos, su estado de ánimo mejoraba si dedicaba un rato a pasear por los jardines, tocar, inspirar y observar aquel universo vegetal. Pero el gran cambio estaba por suceder.

Hace unos años, de vuelta a sus tareas universitarias, lee un estudio publicado en Science que demuestra "el sorprendente hecho de que los pacientes operados de vesícula biliar que veían árboles desde la ventana del hospital, se recuperaban antes que los que sólo veían paredes de ladrillo". Unió piezas y siguió investigando, hasta llegar a la conclusión de que aquel y otros hallazgos científicos semejantes podrían cambiar nuestra salud mental y física si fueran aplicados de forma preventiva por la medicina.

Se puso manos a la obra y escribió este libro que ahora nos llega: Las bondades de la naturaleza, un riguroso tratado científico que demuestra cómo nos afecta la interacción con la naturaleza. Es decir, aquello que sabían y practicaban los filósofos de la antigua Grecia o de la India, que hace más de 20 siglos alcanzaban longevidades centenarias, queda ahora científicamente probado. Kathy Willis (Londres, 1964), hoy baronesa Willis of Summertown, último título nobiliario concedido por su graciosa majestad Isabel II en mayo de 2022; es miembro de la Cámara de los Lores en virtud de sus méritos científicos.

¿Podría describir científicamente los efectos de un paseo por la naturaleza en nuestro cuerpo y mente, comparado con el mismo paseo en un entorno urbano?

Se dividen en tres tipos: el relativo a los sistemas nerviosos autónomos, tales como el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria o la presión arterial. Los que inciden en el sistema endocrino, o sea hormonas como el cortisol y la adrenalina. Y el tercero, que es psicológico, incidiendo sobre las ondas cerebrales que repercuten en el estado de ánimo y la ansiedad, por ejemplo. Ahora también sabemos que cuando uno inspira el aroma de las plantas, éste entra en el circuito sanguíneo desencadenando cambios en la bioquímica del cuerpo. Por último, afectan al microbioma intestinal: suelen aconsejarnos comer 30 porciones de alimento vegetal a la semana para mejorar nuestra flora intestinal, bien, pues el mismo resultado puedes tenerlo si pasas tiempo en contacto con la naturaleza.

"Cuanta más vegetación tengas alrededor, mejor será tu salud física y mental: sus efectos son automáticos"

¿Y son efectos automáticos?

Ocurren automáticamente, sí. Poco importa si estás de mal humor o alterado, no hay que interactuar con la naturaleza con la idea de ¡tengo que tranquilizarme! (como si asistieras a una sesión de yoga). No, seas consciente o no de ello, lo busques o no, va a suceder. Incluso puedes experimentar el cambio observando un paisaje natural por la ventana.

¿Se trata de un proceso totalmente bioquímico y es en cierta medida genético?

Sí, altera los procesos bioquímicos en la sangre, hay pruebas que lo demuestran, en particular con ciertas moléculas de olor que cambian positivamente nuestra bioquímica. En cuanto al asunto genético hay mucha discusión, así que yo me remito a los resultados: se ha demostrado que contemplar un paisaje abierto con árboles aporta beneficios a nuestras coordenadas vitales.

Ha incluso estudiado el efecto de una planta o un ramo de flores en el interior de casa o en el lugar de trabajo, ¿tiene una influencia comparable y mensurable en nuestro estado de ánimo?

Sí, sí, no hace falta tener un gran jardín, ni siquiera un jardín: podemos llevar la naturaleza a nuestro espacio doméstico y de trabajo. Se obtienen los mismos beneficios con las plantas de interior, en particular con plantas de hoja verde y blanca, y flor amarilla, naranja o blanca, son las que mayor calma fisio y psicológica aportan.

Vaya, voy entendiendo mi obsesión por recolectar flores y armar ramos… ¿Cuáles serían los aromas naturales más beneficiosos?

El pino y la lavanda son relajantes y ayudan a dormir bien, pero no hace falta salir a buscar lavanda al bosque, ni siquiera tenerla plantada, basta con un difusor de aceite esencial o con esparcir unas gotitas sobre la almohada. Yo cuando viajo me llevo siempre un saquito de lavanda seca conmigo. Luego están el cedro y el ciprés, que elevan el nivel de células asesinas en sangre, un tipo de linfocito esencial para el sistema inmune.

¿Cómo explica la ciencia que abrazar un árbol tiene repercusiones positivas en nuestra salud, algo que siempre nos ha parecido una marcianada de hippies?

[Se ríe] Bueno, lo del abrazo es un gesto, pero lo que está probado es que tocar una superficie de madera hace descender tu presión sanguínea. Se han hecho estudios comparando el tacto de la madera con el del mármol y del aluminio, a la misma temperatura. También caminar sobre un pavimento de madera tiene ese beneficio, y cuando más nudosa y pura o menos procesada sea, más se acentúa. Es decir, que no dejes de abrazarte al próximo árbol añoso que encuentres.

¿Y qué hay de los sonidos de la naturaleza, se queda usted con el canto de los pájaros o con el fluir del agua, como proponía la cultura árabe antigua?

Con el canto de los pájaros, pero no el graznido horrible de los cuervos o urracas, sino el canto del petirrojo, la curruca, la alondra… Se hizo un estudio también entre pacientes de hospital que demostró que el canto de los pájaros reduce una enzima de la saliva (la amilasa salival) que se eleva con el estrés. Y en cuanto al agua, sólo la contemplación de su color azul es relajante, o el movimiento de las olas en el mar: todo responde al mismo proceso.

Sus estudios de interacción con la naturaleza han demostrado mejoras en el funcionamiento de los sistemas inmune, cardiovascular y respiratorio, así como en los niveles de depresión, ansiedad y estrés. ¿No es cierto que se trata de los mayores y más comunes males de la salud hoy?

Actualmente suponen en torno al 70% de los problemas de salud a nivel mundial. Millones de personas mueren al año de cáncer, derrames cerebrales y otras incidencias cardiovasculares inducidas por el estrés. Y los médicos ya han aceptado que todo esto se puede reducir drásticamente interactuando con la naturaleza, así que no deberíamos esperar a que el conocimiento llegue a la gente, sino que los sistemas de salud pública deberían implementarlo de forma preventiva. Uno de los aspectos más interesantes que se deriva de todas las estadísticas trazadas es que cuanto más nos hemos alejado de la naturaleza, sustituyendo nuestro hábitat por la ciudad, más han aumentado este tipo de afecciones que mencionas.

"Hay una correlación estadística entre el tipo de entorno en el que vives, urbano o natural, y las enfermedades más comunes hoy"

Con la iglesia hemos topado… ¿Qué comentan los médicos al escuchar sus teorías? ¿No es cierto que la medicina es en general una de las ramas más escépticas de la ciencia y una de la que más frecuentemente necesita nuevas perspectivas y enfoques?

Sí, la medicina es por regla general realmente escéptica, a menos que los ensayos sean suyos. Pero mi buena noticia es que hay bastantes médicos que han leído el libro y me han escrito para decirme que es absolutamente necesario introducir esto en la medicina convencional. La formación académica de los médicos, que es una de las más largas en todo el mundo, ni siquiera menciona las plantas. Sin embargo, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido está empezando a adoptar estos conceptos y a trabajar para prescribir la naturaleza de manera preventiva. Actualmente, todo este trabajo lo realizan voluntarios. Lo siguiente será determinar con qué tipo de elementos de la naturaleza conviene interactuar en las distintas patologías. Yo estoy segura de que se conseguirá, pero va a ser un proceso muy lento.

En su ensayo se refiere a una investigación científica con métodos muy sofisticados que van del satétile al laboratorio y en este plan. ¿Qué siente cuando sus descubrimientos son puestos en duda por los estamentos más reaccionarios?

En el libro me centro en recoger aquellos estudios que tiene resultados estadísticamente significativos, que no son distintos a los que avalan los ensayos farmacéuticos. Existen otros muchos, pero si no están respaldados por las estadísticas es difícil defenderlos científicamente. Cuando estaba escribiendo el libro, fui enviando los capítulos a un número determinado de científicos, incluidos médicos, y uno de ellos era una persona súper crítica, que al final tuvo que admitir la evidencia y me dijo, “sí, lo entiendo”. Si queremos avanzar con la disciplina hay que abordar estos desafíos. También hay gente que ha dicho que el libro es demasiado científico, pero es que si no es así no te toman en serio, es el problema de siempre: hay que darle una base de pruebas científicas que justifiquen el estudio.

¿No le interesaría escribir un libro más divulgativo ahora que los estudios han quedado justificados?

Hay gente que escribe mucho mejor que yo que podría hacerlo. Mira, se publican miles de libros sobre dietética y nadie los tacha de demasiado científicos, pero si utilizas el mismo lenguaje para abordar la naturaleza resulta que es demasiado técnico. La gente sólo quiere leer sobre flores bonitas.

Que por cierto, ¿cuál es su favorita?

Yo me decantaría por la rosa, que además tiene efectos aromáticos muy positivos.

¿Cómo afecta la presencia o la visión de las plantas en la recuperación de un paciente hospitalario, que es de donde parte toda su investigación?

Es el mismo proceso: afecta fisio y psicológicamente. El paciente está más relajado y el cuerpo se recupera más rápido, eso es lo que demostró el estudio de los pacientes operados de vesícula.

Y ¿no le parece paradójico que se prohíba llevar plantas o flores a los pacientes en gran parte de los hospitales?

Existe la falsa creencia de que pueden introducir enfermedades o microbios en los centros hospitalarios. No, mire, son elementos de la naturaleza, saludables.

Hace más de 21 siglos las escuelas filosóficas clásicas ya hablaban de la influencia positiva de la naturaleza en nuestro espíritu. ¿Pudiera ser que aquel modo de vida que preconizaban en armonía con los ritmos y entornos naturales fuera la razón de su larguísima longevidad? Hablamos de figuras como Demócrito que vivió más de 100 años en el siglo IV a.C.; la mayoría, tanto en Grecia como en la India, llegaron a ser muy longevos, ¿razón científica o casualidad?

Yo creo que recibieron los beneficios psico y fisiológicos de vivir en armonía con la naturaleza. Pienso por ejemplo en mi abuela, que siempre estaba en su jardín rodeada de flores, toda su casa estaba llena de flores, y daba largos paseos por los bosques, y llegó a los 95 años. Ahora, en cambio, trabajamos en oficinas y vivimos en casas donde con suerte te encuentras una flor de plástico.

Encima les llaman edificios inteligentes, donde ni siquiera puedes abrir una ventana y respiras el mismo aire una y otra vez después de pasar por filtros llenos de bacterias y hongos...

El llamado síndrome del edificio enfermo es una realidad cuantificable. Si observas las tasas de mortalidad y de tumores cancerígenos en la población que trabaja o vive en estos edificios herméticos y de gran altura, son realmente alarmantes. Es muy demostrable estadísticamente la correlación entre el tipo de urbanismo y estas enfermedades. Y lo importante es no someter la salud a estos riesgos.

Fíjese que, pese a lo que comentábamos sobre las culturas antiguas y su interacción saludable con la naturaleza, el progreso nos ha llevado en la dirección contraria. ¿Cómo se explica algo así?

Porque el progreso se dirige hacia la eficiencia confía más en las soluciones técnicas como ideal. La Revolución Industrial llevó a la población del campo a la ciudad, y a medida que ese progreso evoluciona lo hace alejándonos más y más de la naturaleza. Lo único que importa al progreso tecnológico es aumentar la eficiencia y abaratar los costes, aunque a costa de ello perdamos de vista el entorno natural y, por tanto, la salud.

¿Cuántas veces le han preguntado cómo es posible que los gobiernos y los supra poderes continúen ignorando esta evidencia científica?

La raíz del problema es que nos referimos a la naturaleza como un entorno bello de flores bonitas y animales encantadores, no la apreciamos como un valor en sí misma, no es un bien de mercado. Y cuando hasta ahora se hablaba de conservación se hacía en términos éticos de respeto a la naturaleza, pero sin tener en cuenta que para la salud de la especie humana es un bien en sí misma. Yo diría que ha habido un gran cambio en los últimos 15 años que nos ha permitido entender la importancia de la naturaleza para absorber el CO2 de la atmósfera, para limpiar tanto el aire como los recursos hídricos, pero no acabamos de creernos que tenga un impacto real en nuestra salud, que es precisamente lo pretende este libro: llamar la atención de los gobiernos en este sentido, sí, la naturaleza es vital para la salud humana.

Baronesa Willis, ¿es la naturaleza la gran receta de salud de nuestros tiempos?

Absolutamente sí, y además uno puede administrársela por sí mismo. Este libro para mí ha sido tanto un viaje personal como académico, ha logrado transformar mi interacción personal y diaria con la naturaleza, y por supuesto ha mejorado mi calidad de vida.