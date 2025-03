Leonor Espinosa, chef colombiana: "El mejor recuerdo que tengo de mi infancia es que la cocina era mi refugio cuando mi abuela me regañaba"

Leonor Espinosa, chef de Leo (Bogotá), ha sido distinguida con el Premio Terrae 2025 en reconocimiento a su incansable trabajo al frente de los fogones y su valiosa labor a través de su fundación social, Funleo. La mejor chef mujer del mundo en 2022 que entrega The World's 50 Best Restaurants continúa al frente de la innovación gastronómica en su restaurante, donde ha forjado una cocina distintiva, única y profunda, al mismo tiempo que busca utilizar la gastronomía como herramienta de desarrollo socioeconómico. Otro de los premios con los que ha consolidado su carrera culinaria, tras haber trabajado como ejecutiva de publicidad hasta los 35 años, es el galardón Basque Culinary World Prize por su trabajo a favor de los indígenas de su país y la biodiversidad, que otorga el Gobierno Vasco en colaboración con el Basque Culinary Center, en San Sebastián. 'Ciclo-Bioma' se centra en descubrir maneras innovadoras de integrar especies poco comunes en una nueva versión de la cocina colombiana contemporánea.

La cocinera colombiana Leonor Espinosa durante el acto en el que ha recibido el premio Basque Culinary World Prize 2017. / EFE

Pregunta. ¿Considera la gastronomía un arte?

Respuesta. La cocina no necesita exponerse en un museo para hacer arte. Más allá de la estética, del emplatado o del montaje, como nosotros decimos, para que se pueda convertir en una expresión artística y contemporánea tiene que ver más con sustentar una propuesta sobre algo que genere un impacto positivo.

P. Acaba de recoger el Premio Terrae 2025 y en su discurso de agradecimiento habló sobre la biocultura, ¿qué abarca?

R. Son las memorias, son los usos, y en ese sentido, narramos nuevas historias de lo que puede ser la cocina colombiana, más allá también de las tradiciones gastronómicas, es decir, del recetario tradicional.

P. ¿Cómo es la propuesta gastronómica de Leo?

R. Tanto la parte líquida como la sólida están sustentadas en los ecosistemas y en los ingredientes. Nos preocupamos en cómo generar un impacto positivo con las comunidades que lo habitan. Y al mismo tiempo esas comunidades generan un impacto positivo con el ecosistema, es decir, con el entorno natural.Y de eso se trata la propuesta, por eso nosotros hablamos de biocultura.

P. Ingredientes locales como el romero, la manzana o el canelo de Páramo, ¿qué otras especies endémicas utiliza en el menú?

R. Por ejemplo, el páramo no es el romero del Mediterráneo, es un romero muy especial. Ni es la manzana común, es una manzanita de páramo.Y el canelo de páramo es una hoja que nos da un toque picante. No solamente del páramo tenemos ingredientes, sino tenemos del Piedemonte, como el cacay, el sacha-inchi, o la pimienta verde del Piedemonte amazónico, o también algunas frutas. Porque no podemos olvidarnos que Colombia, por ser un país tropical, es un país con muchas variedades de fruta, de algunos tipos de teobromas y de algunas frutas que no son conocidas, sino que pertenecen a ese ecosistema de selva que compartimos con otros países de Latinoamérica.

P. ¿Y cómo fue su primera experiencia en la cocina?

R. El mejor recuerdo que tengo de mi infancia es que la cocina era mi refugio cuando mi abuela me regañaba. También, tengo algunas anécdotas de algunas amigas muy cercanas que siguen siendo mis amigas, casi hermanas, que dicen que a mí me gustaba la cocina, sobre todo rural, en el campo, se sustentaba de la historia de los fogones y de las historias que se tejían alrededor. Y, por eso creo que de ahí mi cocina va mucho más allá del acto de cocinar y se convierte en esa cocina que narra.

P. ¿Qué tan presente está la influencia de su infancia en su cocina?

R. Desde pequeña vi a una cantidad de señoras cocineras que trabajaban con mi abuela alrededor de un fogón donde cada una contaba su historia. Tanto en la casa como en las fincas había un ejército de personas que trabajaban y que había que darles de comer, no solamente era la familia, sino todos los que trabajaban, que generalmente ella los hacía parte de la familia. Entonces, la cocina viene mucho tiempo después, me imagino que una sumatoria de anécdotas y de vivencias que me hacían entender que yo me quería expresar a través de la cocina.

P. ¿Qué básicos podemos encontrar en su lista de la compra?

R. Lo que no puede faltar son las hierbas condimentarias. Uso mucho las hierbas que utilizan los afrocolombianos para condimentar y para la medicina. Como, por ejemplo, orégano que se debe dar en estas latitudes, albahaca, cilantro -que es muy básico-, el poleo y el laureal. También, el tomate, la cebolla para hacer un cuero o unos fondos largos. Del resto pues ya me adapto a proteínas que se puedan conseguir en el territorio colombiano y por supuesto vegetales y frutas que puedan ser endémicos nuestros.

P. ¿Cuáles son sus platos favoritos?

R. Tener platos favoritos en un país con una biodiversidad tan grande es complejo, yo nunca he tenido favoritos en nada, ni una película favorita, ni un actor favorito, ni una música favorita, igual me pasa en la cocina, no existe ese favoritismo. El macambo es uno de los hermanos de la familia del cacao que tenemos en el país, y hay tres muy importantes que se dan y que los usamos ya, que eran casi de uso indígena y ahora los usamos cocineros, como te digo, de Latinoamérica, que trabajamos con el patrimonio amazónico.

P. Aunque no tenga un plato favorito, si tuviera que cocinar algo para agradecer a un amigo, ¿qué le prepararía?

R. Es distinta lo que cocino en mi casa con el restaurante. En mi casa soy menos compleja, tengo que generar un diferencial y lo que me gusta a mí personalmente comer como la pasta, las salsas, la cocina asiática, sobre todo el sudeste asiático que siempre he encontrado una gran similitud con las cocinas de mi Caribe con ingredientes a base de leche de coco y especias.

P. ¿Considera que la cocina colombiana tiene una gran acogida en España?

R. No creo que haya una gran demanda en ninguna parte del mundo de cocina colombiana, lastimosamente nuestra cocina no circula en plataformas internacionales. Tal vez, digamos, es una cocina colombiana de migrantes que van, sobre todo del centro del país, lo que nosotros llamamos paisa de Antioquia, que generalmente viajan con su comida, con los frijoles, con la arepita, y básicamente eso es la cocina que se muestra ante el mundo, una cocina mucho más popular. No tenemos grandes plataformas como puede suceder con la cocina mexicana y la peruana.

P. ¿Y a qué cree que se debe?

R. Yo creo que es una cocina que apenas está transitando. Aunque, seguramente se va a convertir en una cocina reconocida ante el mundo y eso va a generar mucha más demanda como en todas las cocinas latinoamericanas. No es que el paladar español sea diferente, por supuesto, nuestra cocina tiene mucho de la base de la cocina española.

P. ¿Considera que la gastronomía sigue siendo un sector mayoritariamente dominado por hombres?

R. Sí, sobre todo la alta cocina es una cocina que pertenece a narrativas masculinas, pero cuando las cocinas se descentralizan y se vuelven más rurales, seguramente la participación de la mujer va a ser mayor. Pero, cuando hablamos de restaurantes, ya es más de narrativas masculinas. Pero seguramente en las cocinas rurales va a tener más participación la mujer que en lo urbano.