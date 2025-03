Gloria Rodés, fundadora de Enlagloria Salad: "Me encantaría que mi futura familia pudiera algún día cocinar las recetas de mis abuelas"

Gloria Rodés es la mente creativa detrás de 'Enlagloria Salad House', una cadena de restaurantes especializada en ensaladas frescas y deliciosas. Junto a su amiga Andrea Estany, decidió emprender este proyecto en 2018 con la misión de hacer la cocina saludable y accesible para todos. Desde pequeña, Gloria vivió la cocina como un lugar de conexión familiar lleno de risas, tradiciones y, por supuesto, buena comida. En su libro, recién autopublicado, Encuentros en la cocina, a través de sus más de 150 recetas, invita a disfrutar de la comida de manera divertida, a crear recuerdos y a celebrar la creatividad en cada plato.

Pregunta. ¿Cómo se siente ahora que ‘Encuentros en la cocina’ ya es una realidad y finalmente está en las manos de los lectores?

Respuesta. Estoy feliz de haber hecho realidad un sueño que llevaba tiempo en mi cabeza. Me llena de emoción ver cómo el libro ha sido recibido en Barcelona y Madrid. Lo que más me ilusiona es saber que mis recetas ya están en las casas de muchas personas, quienes están disfrutando de ellas y compartiendo esos momentos de cocina en familia.

P. ¿Diría que la tradición de enseñar las recetas de abuelas a hijas y de hijas a nietas ha fortalecido la relación familiar y convertido la cocina en un refugio que une generaciones?

R. Sin duda, la comida ha sido siempre el eje central en mi familia, tanto por parte materna como paterna. Mis dos abuelas eran grandes cocineras y anfitrionas en su casas. Me habría encantado seguir aprendiendo de ellas y tenerlas cerca. Cocinar sus recetas y compartirlas con mis primos es una forma de mantener vivo su legado y disfrutar de ellas.

Gloria Rodés, fundadora de Enlagloria Salad House junto a su madre. / Cedida

P. ¿Cuál fue la receta más difícil de decidir si incluir o no en el libro?

R. Definitivamente, la vinagreta de Maritza. Es una receta que transforma cualquier ensalada en un éxito absoluto. Siempre que invitamos a amigos a casa, preparamos una ensalada verde con esta vinagreta, ¡nunca falla! También la berenjena al horno de enlagloria salad house fue difícil de decidir, ya que es un ingrediente estrella en nuestros locales, pero al final, su inclusión me parecía bonito para reflejar la esencia de nuestro proyecto.

P. Imagino que cada receta tiene una historia, ¿hay alguna que recuerde con cariño?

R. Los macarrones de mi abuela Gloria me recuerdan a las comidas entre semana en casa de mis abuelos que estaba al lado de mi colegio. Cuando mi madre me decía que comíamos ahí se convertía en el mejor día de la semana y si había macarrones todavía mejor. La samfaina de mi abuela Isabel me traslada a la cocina de casa de mis abuelos y me visualizo ahí viendo como la preparan y molestando de vez en cuando. Siempre la comíamos con arroz blanco y un buen huevo frito. Otras recetas más especiales me recuerdan a navidades en familia rodeada de todos mis primos y tíos. Soy una persona muy familiar y sin duda las recetas me recuerdan grandes momentos disfrutando de una buena comida.

P. ¿Cuál fue el momento o recuerdo familiar que más la inspiró a escribir el libro?

R. Llevaba mucho tiempo queriendo escribir un libro y de alguna manera sabía que algún día podría ser una realidad, pero no fue hasta cuando me independicé que empecé a archivar y escribir todas las recetas de casa, no quería que ninguna se me escapara. Poco a poco fui recopilando recetas acompañadas de fotos caseras, y cuando ya tenía un volumen significativo, se lo propuse a mis padres y hermanos durante un aperitivo. Les encantó la idea, y eso me dio la motivación final para seguir adelante.

P. ⁠¿Cuánto tiempo le llevó juntar todas esas recetas e historias familiares?

R. Al ser autopublicado y no tener el respaldo de una editorial, decidí disfrutar del proceso sin prisas. Sabía qué tipo de libro quería crear, y he estado dos años para escribirlo y trabajar en él por las noches y los fines de semana. Ha sido un proceso que he disfrutado muchísimo.

P. ¿Qué le diría a alguien que está pensando en hacer su propio libro de recetas familiares?

R. Que se lance sin mied. Tener un libro con las recetas que siempre has disfrutado en casa es un regalo precioso, y si puedes compartirlo con otros, mucho mejor. Las recetas familiares a veces se pierden con el tiempo, y es una pena dejar que eso suceda. A mi me encantaría que mi futura familia pudiera algún día cocinar las recetas de mis abuelas.

'Encuentros en la cocina', el primer libro de Gloria Rodés. / Cedida

P. ⁠Como CEO de 'Enlagloria Salad', ¿cómo ve el sector?

R. Creo que el sector de la comida saludable está en su mejor momento. La gente cada vez es más consciente de la importancia de cuidar lo que come, y eso nos favorece enormemente. Nos motiva a seguir creciendo y a expandir nuestra oferta de ensaladas a las máximas ciudades posibles.

P. ¿Después de abrir 4 locales en Barcelona, hay planes de expansión, especialmente en Madrid?

R. Estamos muy emocionadas porque pronto abriremos nuestro quinto local en Barcelona, y después de verano tenemos planes de expansión en Madrid. Es un proyecto que llevamos tiempo preparando, y creemos que es el momento perfecto para dar ese salto más ambicioso. Nos han dicho tantas veces que tendríamos éxito en Madrid y ojalá así sea.

P. Si pudiera hacer una colaboración con otro autor o chef, ¿quién sería y qué tipo de proyecto le gustaría crear juntos?

R. En enlagloria cada temporada lanzamos una ensalada en colaboración con alguien que nos inspire. España está llena de chefs increíbles, y me encantaría colaborar con alguien como Nandu Jubany o Carles Gaig para crear una ensalada de temporada. Sus trayectorias son admirables, y trabajar con ellos sería toda una experiencia.