Meta AI aterriza en España: ¿cómo funciona el asistente inteligente de WhatsApp?

Se ha hecho de rogar, pero Meta AI ya ha llegado a los teléfonos de España. La inteligencia artificial de Mark Zuckerberg aterriza en nuestro país con el temido círculo azul en nuestras conversaciones. Además de en WhatsApp, se activará en el resto de apps de la familia de la antigua Facebook, como Instagram o Messenger.

Tras casi un año de retrasos debido a estrictas normativas de la Unión Europea, META ha desplegado su asistente en Europa, incluyendo España. Este lanzamiento ha marcado un hito para la compañía de Zuckerberg, que ha tenido que realizar ajustes significativos para cumplir con las leyes europeas de protección de datos y garantizar la privacidad de los usuarios.

El asistente estará disponible de forma gratuita y podrá ser invocado en chats individuales o grupales. No te preocupes: si no mencionas a la IA en un mensaje, no utilizará tus datos. Se vuelve imprescindible, así, usar la arroba para (@) dar consentimiento.

Desde luego que el lanzamiento del asistente Meta AI en Europa representa un avance para la compañía en su intento por hacerse un hueco en el mercado de la inteligencia artificial. META busca equilibrar innovación tecnológica y cumplimiento legal, marcando un precedente para otras compañías tecnológicas que enfrentan desafíos similares.

¿Cómo funciona el círculo azul de WhatsApp?

Meta AI se activa en WhatsApp automáticamente tras actualizar la aplicación. Ni tendrás que poner nada manualmente ni tendrás que descargarte un app adicional. En iOS, el icono aparece en la esquina superior derecha, junto a la cámara, mientras que en Android, se sitúa en la parte inferior derecha. Al pulsarlo, se abre el chat con el asistente virtual que es capaz de dar respuesta a búsquedas web, generar contenido, crear imágenes y organizar tareas.

Meta AI genera respuestas en tiempo real basadas en la consulta que hagas, eso sí, no tiene acceso a la información personal del usuario ni a conversaciones pasadas fuera de la interacción actual. Las respuestas se muestran directamente en el chat, como si fueran mensajes de otro participante, por lo que no tendrás que salir de la pestaña en la que estás hablando para hacer una consulta.

El asistente, además, puede comunicarse en varios idiomas, adaptándose al utilizado por cada persona que lo invoque. Todavía está en una fase muy inicial y, claramente, mejorará sus capacidades conforme pase el tiempo y se den las primeras actualizaciones.

Aunque tenga una vida muy corta, la llegada del círculo azul no ha estado exenta de ruido social, con una aceptación muy débil por parte de los usuarios y millones de búsquedas en Google para eliminar sus funciones de los chats personales de cada uno.