Última hora del temporal: los cauces se estabilizan en Madrid y no habrá nuevas medidas si se mantiene la situación

Los cauces se estabilizan en Madrid y no habrá nuevas medidas si se mantiene la situación

La situación de los cauces del Manzanares y Jarama a su paso por Madrid capital se mantiene estable y, de seguir así en las próximas horas, no serán necesarias más medidas, aunque los servicios de emergencias vigilan los caudales y continúan vigentes las recomendaciones de no acercarse a los ríos. El Centro de Coordinación Operativa del Plan de Actuación de Inundaciones de la Comunidad de Madrid sigue estudiando la situación junto con los organismos y municipios afectados por la crecida de los ríos, vigilando especialmente los cauces del Henares, el Jarama y el Tajuña, informan en sus redes sociales, en las que piden a los ciudadanos no acercarse a áreas inundadas y respetar las zonas balizadas.