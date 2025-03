Pilar García Muñiz: "La conexión y cercanía con la audiencia es uno de los grandes fuertes del programa"

La periodista Pilar García Muñiz (Madrid, 1974) debutó en 'La Tarde' de la Cadena Cope con el mejor dato de audiencia de las últimas tres décadas, sumando 585.000 oyentes, según la última oleada el Estudio General de Medios. Su programa combina a la perfección actualidad, entretenimiento y sobre todo una mirada muy humana, muy cercana, poniendo el foco "en las pequeñas cosas" como ella las define.

Particularmente reseñable fue su cobertura de la Dana en Valencia, desde Catarroja a Paiporta, desde el primer minuto en el que se dejó entrar a los periodistas, desplazándose cada día a pie de calle a hacer el programa entrevistando a los afectados, miembros de Fuerzas de Seguridad o voluntarios que acudieron a ayudar.

Pregunta.- Bueno, lo primero enhorabuena por su primer EGM. Supongo que es un gran respaldo hacer buenos datos nada más llegar a una nueva franja horaria

Respuesta.- La verdad es que fue una alegría enorme empezar con buen pie en esta nueva etapa. Pero, si te digo la verdad, cuando estoy trabajando en el programa, lo último en lo que pienso es en los datos. Al final, cuando estás en antena, no piensas en los números, sino en conectar con la gente y ofrecerles un programa que les interese, les entretenga y les haga compañía. Pero vamos, que un buen EGM siempre es un subidón de moral, no te voy a engañar.

En los medios a veces nos olvidamos de "las pequeñas cosas", que al final son las que importan

Usted marcó un poco su objetivo al tomar el mando del programa: ¿puede ser que parte del éxito sea ese, enfocar mucho el espacio en "las pequeñas cosas", en "la conversación con el oyente" y "el entretenimiento", sin dejar de "estar conectado con la actualidad”?

Desde el principio hemos querido que 'La Tarde' se convierta en una gran conversación. Cada día, a partir de las 15:00 le propongo al oyente que conversemos sobre lo que nos rodea. Que compartamos las alegrías de las pequeñas cosas. Que la antena de COPE sea el mejor lugar para hablar sin ruido, para divertirse, entretenerse y estar conectado con la actualidad.

Porque usted hace un programa muy cercano. Trata los temas que trataría tomando un café o una cena con amigos. A veces no cree que los medios descentramos los debates, colocando el balón en los terrenos de la política dejando de lado cosas muy importantes en nuestro día a día?

Totalmente. Desde el principio he tenido claro que quería hacer un programa cercano, que hablara de las cosas que nos preocupan a todos en el día a día. Creo que a veces los medios nos centramos demasiado en la política y nos olvidamos de "las pequeñas cosas", que al final son las que realmente importan. Por eso, en "La Tarde" intentamos encontrar ese equilibrio entre la actualidad y los temas que interesan a la gente de la calle. Y la conversación con el oyente es fundamental, porque son ellos los que nos dan el pulso de la realidad y nos ayudan a entender qué es lo que realmente les preocupa. El entretenimiento también es clave, porque al final la radio tiene que ser un espacio para desconectar y pasar un buen rato.

¿Cómo ha vivido el cambio de horario? Porque la mañana suele ser más frenética y la tarde tiende un poco más a hacer una radio de mirada larga, de reflexión, ¿lo prefiere?

Es verdad que la mañana es puro nervio, todo va muy rápido, y la tarde invita más a la reflexión... Pero yo me he traído parte de la energía de la mañana a la tarde. Me gusta mantener el programa dinámico y con ritmo, sin renunciar a la pausa y la reflexión cuando el tema lo requiere. Trabajamos con un guion flexible, abierto a la última hora; nos gusta que durante el programa pasen cosas, hacer a la audiencia partícipe de ellas y sorprendernos junto a ella. Creo que lo importante es encontrar el equilibrio perfecto entre la información, el análisis y el entretenimiento. Y, sinceramente, me encanta el reto.

Desde que llegó a 'La Tarde', ¿cómo ha visto que ha ido evolucionando el programa? Me refiero a cómo ha cambiado el formato, el contenido, cómo participa la gente... Y mirando hacia adelante, ¿qué planes tenéis para el futuro del programa?

Desde que llegué, el programa ha ido evolucionando de forma natura...Hemos introducido nuevas secciones, nuevos colaboradores, apostamos también por formatos nuevos... Creo que lo importante es no quedarse estancado y estar siempre dispuesto a innovar.

Pilar García Muñiz, directora y presentadora de 'La tarde' en la Cadena Cope, posa en el estudio donde realiza su programa. / EPE

Desde un principio le ha dado mucho peso al oyente, que entra muy a menudo a opinar sobre los diferentes asuntos que plantea. ¿Cree que es también uno de los fuertes del programa, de la buena aceptación?

Los oyentes son el alma de "La Tarde". Su participación es fundamental, porque nos aportan diferentes perspectivas y nos ayudan a entender mejor la realidad. Son además unos oyentes muy fieles que encuentran en la radio información y entrenemiento y que saben que aquí tienen un espacio donde puedan expresarse libremente, contar sus experiencias en las que muchas veces los demás nos vemos reflejados. Creo que esa cercanía y esa conexión con la audiencia es uno de los grandes fuertes del programa.

“La viralidad” nos puede hacer perder el foco de lo que realmente importa

El mundo de la radio está cambiando muchísimo, sobre todo con todas las plataformas digitales y el contenido a la carta que hay ahora. ¿Cómo cree que la radio puede seguir siendo relevante y conectar con la gente en medio de tanta competencia?

La radio es el único medio “tradicional” donde Internet suma: los dispositivos móviles facilitan el acceso desde cualquier lugar, ganando alcance y difusión. Además, el fenómeno de los podcasts ha conseguido multiplicar y extender el consumo de radio a otros públicos. La clave está en adaptarse a los nuevos tiempos sin perder nuestra esencia. La radio sigue siendo un medio cercano, creíble y con capacidad de generar comunidad. Para seguir siendo relevantes, tenemos que apostar por contenidos de calidad y seguir haciendo un periodismo útil, riguroso, veraz y contrastado.

Me gustaría preguntarle sobre esas historias que de repente se hacen virales, las que protagonizó en la DANA en Valencia. ¿Cómo cree que la autenticidad y la emoción ayudan a que una historia se comparta tanto? Y en el caso de "La Tarde", ¿cómo se complementa lo que hacen en antena con la parte digital? Porque entiendo que es un plus para la Cope tu larga experiencia en televisión para las conexiones desde Valencia, por ejemplo

Para que una historia realmente conecte y se comparta, más allá de la emoción, creo que es fundamental estar donde está la noticia. Esto muchas veces lo consigues si sales del estudio, como hicimos los comunicadores y equipos de COPE durante la DANA. Estuvimos allí, pisando el barro, porque tenemos claro que tenemos que estar allí donde esté la noticia, contando lo que sucede, buscando respuestas y escuchando a los protagonistas, para ayudar a comprender lo que está pasando. En el caso de la DANA, creo que la gente conectó con nuestra forma de contar lo que estaba pasando, sin filtros ni artificios. Si es verdad que además de los contenidos para la antena, ahora hacemos también contenidos para redes y la web, pero sin que nos obsesione “la viralidad” porque eso nos puede hacer perder el foco de lo que realmente importa, que es contar la historia de la mejor manera posible. En "La Tarde" utilizamos las redes sociales sobre todo para amplificar los contenidos que hacemos en antena y fomentar la participación de la audiencia.

COPE ha estado tocando temas que preocupan a los ciudadanos, como la vivienda, la violencia machista o la salud mental, que incluso les valió un premio Ondas. ¿Qué buscan conseguir con estas programaciones especiales?

En COPE no nos limitamos a informar; queremos ser parte de la solución a los problemas que realmente afectan a los ciudadanos en su día a día. Cuando abordamos temas como la crisis de la vivienda, la violencia machista o la salud mental, lo hacemos desde una perspectiva humana, poniendo rostro a las estadísticas y mostrando tanto la crudeza del problema como las posibles salidas. El premio Ondas que recibimos por nuestro trabajo en salud mental, por ejemplo, nos confirmó algo que ya sabíamos: existe una necesidad urgente de romper estigmas y tabúes en la sociedad española. Nuestras programaciones especiales nacen precisamente de escuchar a la audiencia, de detectar esas preocupaciones que a veces quedan sepultadas bajo el ruido mediático. No se trata solo de concienciar o informar; buscamos generar conversaciones incómodas pero necesarias y conectar a quien sufre con quien puede ayudar. El impacto que hemos conseguido, con medidas concretas adoptadas tras algunas de nuestras coberturas, nos demuestra que el periodismo comprometido sigue siendo una herramienta poderosa de transformación.

No se trata solo de concienciar o informar; buscamos generar conversaciones incómodas pero necesarias

En esta época donde la desinformación y las fake news campan a sus anchas en las redes sociales, ¿cómo se puede combatirlas?

La desinformación es uno de los grandes retos de nuestro tiempo y la mejor forma de combatirla es a través de un periodismo riguroso, contrastado y de calidad. Los medios tenemos la responsabilidad de verificar la información antes de publicarla y de ofrecer a la audiencia diferentes perspectivas para que puedan formarse su propia opinión. Es importante educar a la gente para que sean capaces de identificar las fake news y no caer en la trampa de la desinformación.

Es importante educar a la gente para que sean capaces de identificar las 'fake news'

¿En algún momento se plantearía volver a la televisión, o compaginarla con la radio a lo mejor?

Nunca digo nunca, pero ahora mismo estoy muy feliz haciendo lo que hago. La radio me permite tener una conexión muy especial con la audiencia y me da la oportunidad de hacer un programa cercano y comprometido con la realidad social. Al final, lo importante es seguir aprendiendo y disfrutando de lo que haces.