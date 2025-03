"Nuestro trabajo está continuamente cuestionado": los profesores denuncian la falta de respeto y reconocimiento

"Tenemos muchas vacaciones, vivimos muy bien, trabajamos de nueve a dos... No ven el trabajo, la formación que hay detrás, las horas que echamos en casa preparando nuestras clases o nuestro material", lamenta un profesor gallego. No es el único. Por lo general, la comunidad docente en España percibe que su profesión está considerada socialmente como una labor cómoda, con condiciones laborales privilegiadas y un largo período vacacional. No creen que se valore, o que se conozcan, las tareas que van más allá de dar clase y que suponen una parte significativa de su carga de trabajo.

El informe Mejorando la protección y el bienestar en las escuelas, presentado esta semana por Educo y la Fundación SM, señala que muchos profesores no sienten que el "trabajo que conlleva, tanto dentro como fuera del horario escolar, goce del reconocimiento que merece". Pero el prfesorado no solo se siente poco agradecido por la sociedad: les ocurre lo mismo con las familias, especialmente en aquellas menos implicadas en la educación de sus hijos e hijas.

"Noto que mi trabajo está continuamente cuestionado por parte de las familias", expone un docente de un colegio concertado andaluz. "Leen algo y es como si ya tuvieran nociones de pedagogía", añade un maestro de un colegio público gallego. "El problema está con los padres y las madres. Se las saben todas. A la mínima que te descuidas o que te equivocas, rápidamente se van a la inspección educativa. Nos sentimos en total desprotección, con mucha falta de confianza en nuestra labor", resalta un profesor de un colegio concertado de Madrid.

Creen que esta falta de confianza por parte de las familias hace que los y las estudiantes pierdan el respeto a la figura del docente, lo que acaba por tener repercusiones negativas en la escuela escuela.

No está pagado

Tampoco creen que sea un trabajo que esté especialmente bien remunerado para todo lo que conlleva.

Si bien el informe Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2024. Informe español (2024a) mostró que el salario del colectivo docente en España es superior a la retribución media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de los 25 países de la Unión Europea integrados en el Espacio Schengen para todos los niveles educativos, el profesorado no considera que la responsabilidad que implica su labor esté reconocida económicamente.

"El salario es digno. Ahora bien, ¿compensa el cargo las responsabilidades que conlleva? Si analizamos las implicaciones que tiene o que puede tener o la responsabilidad que tiene, pues no", comenta un docente de un colegio de infantil y primaria gallego.

También apuntan que parte de la carga de trabajo del profesorado se debe al incremento de las tareas burocráticas, "que son las que más desafección comportan, al dificultar la dedicación que el alumnado requiere y privar a la comunidad docente del derecho a la desconexión".

"Tenemos que hacer informes de todo, tenemos que dejar todo registrado, pero tenemos que dar clase también. Yo lo que quiero es preparar mis clases, estar con mis estudiantes, escuchar, enseñar y dedicarme a lo que me quiero dedicar, que es mi labor de docente", asegura un profesor.

Los testimonios que recoge el informe muestran la percepción de que el sistema educativo está respondiendo a las dificultades -como la mayor presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales o las ratios elevadas- desde una protocolización y burocratización excesiva que no dan respuesta a problemas de carácter humano y relacional.

Recursos frente al agotamiento

Por todo ello, buscan cambios que impidan que su vocación se vea mermada. En el Educobarómetro. El profesorado en España 2023, se constató que uno de cada tres docentes reconocía haber experimentado falta de ilusión, apatía o pérdida de interés en su desempeño laboral; y dos de cada cuatro haber padecido ansiedad y depresión. El agotamiento físico y mental alcanzaba a un 37 % de la comunidad docente.

El apoyo social y de las familias, el incremento de recursos humanos y materiales, y una ratio adecuada ayudaría, según el trabajo de Educo y de la Fundación SM, a evitar esto.