¿Cuándo empieza la primavera en España? Razón científica y hora exacta del equinoccio

Pese a que las lluvias y el frío siguen siendo protagonistas en la mayor parte de la Península Ibérica, la realidad es que la primavera está a la vuelta de la esquina. Quedan escasas horas para que podamos decir oficialmente adiós al invierno y demos la bienvenida a la nueva estación, marcada por una temporada de floración que llenan de colorido el paisaje.

Mañana, día 20 de marzo, dará comienzo en el hemisferio norte esta etapa primaveral, momento en el que la duración del día prácticamente se iguala al de la noche. Este equinoccio también es el punto de partida para el otoño en el hemisferio sur.

Hora exacta del comienzo de la primavera en España

En el caso de España, la primavera dará comienzo este jueves a las 10:02 horas de la mañana (horas peninsular), tal y como confirman los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Este año, su duración será de 92 días. 17 horas y 41 minutos. Cada día que pase las horas de luz se irán alargando, saliendo el Sol cada día en la Península Ibérica un minuto antes que la jornada anterior.

No obstante, cabe recordar que el cambio de hora no llegará hasta el próximo día 30 de marzo. En la madrugada del día 29 al 30, a las 2 de la mañana, se adelantarán los relojes una hora, pasando a marcas las tres.

Razón científica del equinoccio

Muchas personas se sorprenden de que este año el equinoccio de primavera no tenga lugar el día 21 de marzo, como es habitual. El año pasado ya tuvo lugar el día 20. La razón: la órbita de la Tierra alrededor del Sol. No ocurre en una fecha fija porque el año trópico -- lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol -- no es exactamente de 365 días, sino de 365,2422 días. Como nuestro calendario es de 365, cada año se forma un desfase de seis horas que los años bisiestos corrigen cada cuatro años.

Concretamente, los equinoccios ocurren cuando el Sol se encuentra en la línea del ecuador de la órbita que la Tierra mantiene a su alrededor, momento en el que los días y las noches toman la misma duración por el movimiento helicoidal del planeta. A partir de mañana, debido a la inclinación del hemisferio norte durante esta fase del año, los días se alargarán progresivamente.