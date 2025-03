En directo | Sigue toda la actualidad del temporal que afecta a España

Un hombre ha desaparecido en Córdoba tras salir a pasear en bicicleta

La Guardia Civil busca a un hombre que desapareció la tarde del lunes cuando salió a pasear en bicicleta en la localidad de Añora (Córdoba), según ha informado este martes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López. Unidades de la Guardia Civil buscan desde las 5.00 horas de este martes al hombre desaparecido, ya que cuando su hermana dio el aviso de que no había regresado era de noche y no se pudo emprender la búsqueda. El instituto armado ha empezado a utilizar drones cuando la situación meteorológica lo ha permitido y ha desplegado un operativo a pie por las zonas donde se sospecha que pudiera encontrarse. En principio, la subdelegada ha dicho que no puede vincularse la desaparición con el fenómeno meteorológico que vive la provincia, aunque ha precisado que tampoco ha aparecido la bicicleta con la que salió el hombre. López ha mostrado su deseo de que la persona desaparecida pueda estar resguardada de las condiciones meteorológicas en algún lugar de la comarca de Los Pedroches, a la que pertenece Añora.