Pedro Sánchez, el talentoso chef del restaurante Bagá que conquista tres Soles en la Guía Repsol

Como ocurre cada año, la Guía Repsol destaca y premia el talento culinario, la trayectoria, la destreza y a los chefs de aquellos restaurantes que siempre son destinos a los que vale la pena regresar, cada uno con su estilo propio. La reciente edición de la gala de entrega de los Soles Repsol 2025, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, en una noche llena de emoción y excelente gastronomía se ha dado a conocer entre todos los galardonados, Susi Díaz, chef de La Finca (Elche), y Pedro Sánchez, de Bagá (Jaén) como los grandes protagonistas al recibir los tres Soles Repsol, el máximo reconocimiento de esta guía culinaria. Además, se estrenan con 1 Sol siete nuevos restaurantes de esta autonomía: 'Memoria Gustativa' y 'Xanglot' en Valencia; 'Anhelo' en Castellón de la Plana; 'Ossadía' en Denia; 'Daluan' en Morella, y 'Open' y 'La Ereta' en Alicante. Según la Guía Repsol, la mayoría de los nuevos restaurantes reconocidos comparten el concepto "casa de comidas" en los que los chefs parten de productos cotidianos para sorprender a los comensales con nuevas texturas o en la combinación de los ingredientes.

Desde la guía sostienen que Pedro Sánchez "es uno de los cocineros más alabados por sus colegas, que van en peregrinación hasta su restaurante para probar una de las cocinas más inclasificables y magnéticas del panorama gastro". Su restaurante donde crea recuerdos desde un espacio gastronómico de 45m2, siendo considerado, así, el espacio más pequeño de Europa galardonado por la Guía Michelin, abrió sus puertas en septiembre de 2017 y desde entonces el nombre de Sánchez ha ganado notoriedad en el mundo de la alta gastronomía.

"Pienso más en lo que me va pidiendo el producto que en el plato, y trato de visualizarlo como si no lo conociera, sin prejuicios, para poder tratarlo de otra manera. Para mí, el sabor no lo es todo; en unos platos busco texturas; en otros, sensaciones o solo la acidez, la sal o el azúcar, al margen de lo demás", ha declarado el propio chef a la guía.

Sánchez presume de una cocina sencilla a la par que intensa tanto en sabores como texturas. Y este resultado se debe a su amplio recorrido en los fogones, después de dieciséis años al frente de los fogones en el Restaurante Casa Antonio, y tras haber pasado por reconocidas cocinas como las del Relais Chateau Chateau de Bagnols (Francia), Martín Berasategui (Lasarte) o Tragabuches de Dani García (Ronda), el chef emprendió este proyecto culinario en Jaén, logrando posicionar su cocina en el mapa gastronómico nacional, algo que ha alcanzado con dedicación y pasión. Actualmente, en su nuevo y arriesgado proyecto, sigue esforzándose al máximo para mostrar todo lo que un chef es capaz de ofrecer cuando trabaja en el espacio que siempre soñó, según adelanta el diario 20 minutos.

El chef que acaba de conseguir un nuevo sol para su colección destaca por sus platos únicos como las quisquillas de Motril con escabeche de perdiz, la crema de champiñón, los riñones de choto con caviar, el tartar de vaca con anguila ahumada, la mortadela, huevo hilado a la parrilla y caviar o, las natillas de coco, miel y trufa.