En directo | Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana continúan en aviso naranja por lluvias torrenciales

La DANA amenaza a Zaragoza y al resto de Aragón: se esperan grandes lluvias y más de 40 litros por metro cuadrado

Una nueva DANA amenaza a Zaragoza y a todo Aragón. Y lo que a mucha gente con el corazón en un puño es que en la Comunidad Valenciana se espera, de nuevo, que sea la comunidad más afectada por las lluvias, con el recuerdo todavía del fatídico 29 de octubre.

Si bien una DANA es muy impredecible en cuanto a su comportamiento, sí que se puede afirmar que no será tan grave como la de octubre, pero no es menos cierto que va a llover y no poco.