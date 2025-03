Casi nadie escapa del Virus del Papiloma Humano que causa el 5% de los tumores: ampliar los cribados y las vacunaciones es clave para evitarlo

"El virus del papiloma humano (VPH) afecta a todos. No distingue entre el género, la edad o la orientación sexual. Cualquier persona que haya tenido, o vaya a tener, relaciones sexuales varias veces a lo largo de su vida se va a encontrar con él". Con estas palabras, Jesús de la Fuente, coordinador de la Unidad de Patología TGI-VPH del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) y presidente de la Asociación HPV Madrid, ha querido desestigmatizar un virus que, desafortunadamente, en algún momento llegará a la vida de aproximadamente el 90% de la población que tenga sexo. No tiene nada que ver con la falta de protección o con tener una vida sexual muy activa: es pura estadística. Por eso, España ha empezado a ampliar la edad de vacunación y los cribados, aunque de momento estos últimos no están llegando a toda la población.

En un encuentro en el marco del Día Internacional de Concienciación del Virus del Papiloma Humano, varios expertos han resaltado que, si bien contraer el virus no es sinónimo de desarrollar un cáncer, prevenirlo a toda costa es crucial para conseguir que en algún momento desaparezca y, con él, el 5% de los tumores.

Autotoma

Una de las claves para conseguir ese objetivo son los cribados. En España se han puesto en marcha varios programas, pero su desarrollo ni es igual en todo el territorio nacional.

"Hay diferentes modelos. Está el clásico en que la mujer se desplaza hacia el centro sanitario y un profesional le coge la muestra para analizarla, pero también se están utilizando modelos más innovadores que facilitan que la gente quiera acudir a estos programas de cuidado poblacional, como es el concepto de la autotoma", ha expuesto Jesús de la Fuente.

Para el automuestreo, se ofrece un dispositivo de recogida para la paciente que, "en la comodidad y la intimidad de su casa", puede coger una muestra y acercarla al centro sanitario. "Hay mucho esfuerzo en conseguir que esto avance, pero los análisis provisionales que estamos teniendo sobre cuántas mujeres participan en este cribado no son los que nos gustarían. Sigue habiendo poca participación", ha lamentado.

La otra pata de la prevención es la vacunación. En este sentido, Manuel Cotarelo, director médico de Enfermedades Infecciosas y Vacunas de MSD en España, cuya entidad ha puesto en marcha la campaña Escribe tu propia historia, dentro de la iniciativa #ElVPHesCosaDeTodo, ha recordado que "no tiene límite de edad": cualquier persona puede beneficiarse de ellas.

En niñas y niños, los programas de catch-up de inmunización frente al VPH, son claves. En España ya se vacuna hasta los 18 años. En el caso de comunidades como Murcia, hasta los 25.

Jaime Pérez, jefe de Servicio de Prevención y Protección de la Salud de Murcia y presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), también presente en el acto organizado por MSD, ha recordado que las autoridades sanitarias deberían intensificar las campañas de sensibilización sobre la importancia de la vacunación infantil, además de garantizar que los programas sean accesibles a nivel nacional, también para aquellos con rentas más bajas.

"Solo así podremos alcanzar los objetivos de inmunidad de grupo y erradicar el cáncer de cuello uterino en España", ha añadido.

El VPH en cifras

Recalcan que es la forma de conseguir evitar que contraigan este virus que causa el 90% de las verrugas genitales, el cien por cien de cáncer escamoso anal, el 53% de cáncer de pene, el 25% de cáncer de vulva, el 78% de cáncer de vagina y el 30% de cáncer de orofaringe a nivel global.

"El VPH destaca por ser una de las principales causas de muerte de mujeres en todo el mundo; 300.000 por estás detrás del cáncer de cérvix", ha expuesta De la Fuente.

En el caso concreto de España, cada año más de 52.000 mujeres y casi 30.000 hombres sufren las consecuencias del virus. "Anualmente se estima que el VPH produce 3.277 casos de cáncer país, 2.259 de cérvix de los cuales 848 casos terminan muriendo. Es el cuarto con más mortalidad en mujeres menores de 44 años", ha expuesto el presidente de la Asociación HPV Madrid.

En los hombres también están viendo un aumento de casos de cáncer producidos por el virus, con 710 al año. Pese a que no puedan parecer muchos en comparación con otros tipos de cáncer, De la Fuente ha recordado que de los 3.277 casos al año, la mitad son letales.