"Soñar con tu expareja no quiere decir que vayáis a volver": el significado de soñar con tu ex según un estudio de la Universidad de Harvard

Agitación, sudoración e incomprensión. Así puede comenzar tu día tras haber amanecido con un mal sabor de boca al recordar un sueño en el que aparecía su expareja. ¿Qué significado hay detrás? La Universidad de Harvard ha presentado un estudio innovador que explora el enigmático mundo de los sueños y los secretos ocultos tras la experiencia que, aunque ocurre mientras estamos dormidos, puede impactar nuestras horas de vigilia.

Este análisis profundiza en razones por las que es frecuente que aparezcan antiguos amores, incluso después de haber dejado atrás esa relación. Por tanto, los investigadores explican cómo el subconsciente revive las figuras del pasado y los significados, aunque según Jorge Bechara, terapeuta holístico conocido en TikTok (@jorgebechara_), hay varias explicaciones posibles que dependen de las circunstancias y de los sentimientos asociados al sueño. Según su experiencia no existe una sola interpretación. "Soñar con una persona en particular que te importaba meses e incluso muchos años atrás no sugiere que estés suspirando por ella en secreto", señala Deirdre Barrett, investigadora de sueños en la Escuela de Medicina de Harvard. También, existe una variedad de elementos que pueden desencadenar a los sueños con una expareja, ya que cuando se sueña "nuestro cerebro está en este estado donde las áreas visuales están mucho más activas que cuando estamos despiertos".

Emociones pendientes

Incluso, Bechara sostiene este análisis, ya que en su vídeo explicativo sostiene que "soñar con tu expareja no quiere decir que vas a volver con ella". La primera interpretación, según el terapeuta, tiene que ver con asuntos emocionales que quedaron sin resolver. "Es habitual que soñemos con nuestro ex o nuestra ex cuando de alguna u otra manera no hemos culminado, no hemos cerrado el ciclo de pareja anterior con esa persona. Algo quedó pendiente, terminó con dolor, no se perdonaron ciertas cosas o en su defecto hay algo que quedó abierto", explicó en el vídeo. Además, agregó que el sueño también podría reflejar sentimientos de añoranza, ya sea por parte de quien sueña o de su expareja.