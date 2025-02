Una novia de Jaén paraliza su boda antes del 'Sí quiero': "No puedo darlo si no pasa esto"

En el día de la boda siempre dominan los nervios, los momentos emotivos y la tensión minutos antes de oficializar el matrimonio. Invitados y protagonistas viven con expectación el momento de pronunciar las dos palabras más importantes de toda la ceremonia, 'Sí quiero'. Una confirmación que para algunos consigue aliviar los nervios del momento. Pero ¿Y si es la novia quién segundos antes decide paralizarlos todo?

Desde la ya famosa frase de "hablar ahora o callar para siempre", hasta novias a la fuga y otros incidentes, los segundos antes del "puedes besar a la novia", parecen hacerse eternos. Sin embargo, para esta pareja de Jaén, probablemente fue el momento más icónico de toda la ceremonia.

Un momento crucial

Bea y José se casaron hace unos días. El enlace tuvo lugar en el Palacio de Mengíbar en su Jaén natal. Una unión que se ha viralizado atrayendo las miradas de curiosos y fanáticos. Sin embargo, momentos previos a la confirmación y aceptación por parte de ambos, Bea decidió parar la celebración e interrumpir el emotivo momento.

Del "Sí quiero" al brindis

Ante las miradas expectantes de los invitados la novia explicó: "No puedo dar el sí quiero si no pasa esto". Al mismo tiempo, unos colaboradores y cómplices empezaron a repartir botellines de Cruzcampo a los presentes. Este regalo venía además personalizado con la fecha de la boda.

El vídeo se viralizó rápidamente en redes sociales, dada la originalidad del presente recibiendo comentarios cómo los de un usuario que señalaba :"No sé cómo no se le ocurrió a alguno de mis amigos". Pero también recibiendo críticas entre los más estrictos con este tipo de actos: "Una boda es un acto serio". Lo que queda claro es que Bea y José no olvidaran este día tan especial, aunque solo sea por el momento del "Brindis".